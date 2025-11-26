Markeš: Fašizem se odkrito vrača, resnica ni več faktor

Pretekli konec tedna je v Sloveniji potekal referendum, na katerem so volivci z 41-odstotno udeležbo odločali o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. V tokratnem pogovoru Od srede do srede sta komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš primerjala posvetovalni referendum izpred leta in pol ter zakonodajni referendum pretekle nedelje. Na prvem je Slovenija zakon podprla, na drugem pa je zakon padel.

»Razlogi so enostavni in očitni,« razliko med odločitvama komentira Markeš, ki pravi, da je šlo na referendumu predvsem za različno predstavitev iste teme. »Na eni strani imamo vprašanje o svetosti življenja in na drugi o dostojanstvu življenja,« pravi Markeš in pojasnjuje, da je ena izmed glavnih razlik med referenduma tudi to, da so slednjemu veliko bližje parlamentarne volitve.

Čeprav so le nekaj tednov stare javnomnenjske raziskave pokazale, da ima zakon okoli 60-odstotno podporo, je bil na referendumu zavrnjen, poudari Žerdin. Markeš pravi, da gre za povsem enako situacijo kot začasa prve predsedniške kampanje Donalda Trumpa, ko so vse javnomnenjske raziskave predvidele na njegov poraz, a je kljub temu zmagal.

»V zadnjem tednu se je na spletu odvijala izredno agresivna zgodba, mimo klasičnih medijev in racionalne debate,« o referendumu pravi Markeš in dodaja, da je šlo za tipičen populistični pristop – »nabijanje čustev, izrekanje visokih misli, prikrivanje stranskih agend, ki so bile izrazito politične«.

Proti zakonu so se izrekle tudi vse verske institucije, ki imajo pri vernikih veliko težo, Zdravniška zbornica pa je namesto o dostojanstvu življenja govorila o dostojanstvu zdravnika in zdravniškega ceha, pravi Markeš. »Njihovo sporočilo je bilo, 'Mi tega ne bomo delali, zakon pa nam to nalogo namenja',« se pridružuje Žerdin.

Urednik Sobotne priloge opozarja, da bodo morali biti volivci še posebej pozorni na resničnost spletnih novic in zapisov tudi pred prihajajočimi volitvami. Kako zaščititi temeljne demokratične vrednote pred desnim populizmom bo največji izziv parlamentarnih volitev, pa meni Markeš. »Fašizem se odkrito vrača, resnica ni več faktor,« pravi.

