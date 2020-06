FOTO:Od srede do srede: »Janša se obnaša kot Bog Oče naroda«

Delova komentatorjainsta v današnjem pogovoru pretresala vprašanje državne proslave. Medtem ko nekateri menijo, da je neprimerno, da sta stranki Levica in LMŠ udeležbo na proslavi, ki bo organizirana v skladu z kulturnim in političnim okusom vladajoče SDS, protestno odpovedali, drugi menijo, da je neprimerno, da se je bodo Socialni demokrati udeležili.Markeš meni, da se na proslavo načeloma spodobi priti, a da mora biti ta organizirana tako, da izkazuje, da država je država državljanov, ne glede na njihovo politično prepričanje. Težava je v tem, da so prireditelji iz nje izločili tiste, ki niso po godu SDS. »Vprašanje je torej ali gre res še za državno proslavo ali za proslavo janšistov,« meni Markeš. Problematična je zlasti izločitev praporščakov, saj s tem prireditelj izloča družbena gibanja.Žerdin sicer opozarja, da ima vlada, zaradi epidemioloških razlogov, alibi za izločanje, a Markeš meni, da to ne more biti veljaven argument, saj bi med pet sto povabljencev brez težav lahko vključili sedem praporščakov. »Morali bi najti ključ, ki ne bi prizadel ljudi, če je pomanjkanje prostora, bi premier moral najprej izločiti somišljenike,« poudarja Markeš.Komentatorja se strinjata, da je izjava premierja, da je alternativna proslava zavržena, neprimerna. »Janše ne bi bilo, bil bi nihče - in mogoče bi bilo tako bolje -, če ne bi mi demonstrirali,« spominja Markeš. »Bil je del partije, danes pa se obnaša kot Bog oče slovenskega naroda.«