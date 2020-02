Od srede do srede: Janša je čakal, da se kot ovce vrnejo k njemu

Mandatarja očitno imamo. Tri stranke so dobile svoj da , je na začetku debate Od srede do srede dejal. A komentatorja sta se takoj nato vrnila v leto 2018. Eno od temeljih vprašanj je takrat namreč bilo: Ali boste šli v koalicijo z Janezom Janšo, če zmaga ? To je bilo vprašanje, ki se je zdelo morda celo bolj pomembno od programskih točk. Rekli so ne. In zaradi tega takrat Janševa koalicija ni mogla biti postavljena.Je torej ta preobrat danes sporen, se je vprašal. Da, v vsakem primeru, je odgovoril Janez Markeš. A Janša za to ni nič kriv. Janez Janša je pač nekdo, ki gradi svoje papeško cesarstvo, nekdo, ki ne priznava laične vloge države, in čaka, da pridejo sprti fevdalci, ki se ne morejo zmeniti med seboj, kako bi si razdelili to oblast, nazaj k njemu ter ga prosijo, da vzpostavi enotnost. In Janša je mojster enotnosti, mojster v tem, da je, kar je. Vsi vedo, kaj to pomeni. Ko ne ostane nič drugega, se kot ovce vrnejo k njemu.Janša je čakal in dočakal.je računal na neko dinamiko, ki pa se ni zgodila. Komentatorja sta govorila tudi o voditeljih strank, ki so podpisali koalicijsko pogodbo z Janšo – niso namreč isti, ki so jo podpisali s Šarcem. Markeš je dodal, da so trenutni voditelji strank, ki so šle z Janšo v koalicijo, popolnoma brezoblični, brez osebnosti. Po Markeševem mnenju bo največji osmoljenec v vladi, ki se sestavlja, NSi.