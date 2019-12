FOTO:Od srede do srede: Kaj nam danes lahko pove Veljko Rus

Delov komentatorse je ravno vrnil s Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), kjer so predstavili dve posthumno izdani knjigi akademika. Prva je zbirka slabih dveh ducatov intervjujev Veljko Rus v pogovorih z javnostjo, druga knjiga pa je zbirka njegovih socioloških in filozofskih spisov.Komentatorja si zato izhodiščno postavita vprašanje, kaj nam lahko danes pove Veljko Rus? »Ne gre za rehabilitacijo Veljka Rusa, temveč on nam ponuja našo rehabilitacijo. Stvari, ki jih razlaga, so sedaj izjemno aktualne,« pojasni Markeš ter doda, da je Rus že takrat anticipiral našo današnjo težavo.Rus je v času od 50-ih do 70-ih let v dokumentaciji službe državne varnosti zaveden kot anarho-liberalec. Kot element, ki moti jugoslovansko-slovenske napore za vzpostavitev samoupravnega socializma, zato je leta 1974 tudi letel iz pedagoškega procesa Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Kot pojasni Žerdin, je minilo kar nekaj časa, da je bil rehabilitiran.»Sestavni del tega, kar je Veljko Rus počel, je bilo vedno gibanje in odnos do družbe. Kako družbo povezati skupaj v bivanjsko skupnost, v kateri se vsi čutijo udeleženi,« nadaljuje Markeš.Celotnemu pogovoru prisluhnite v posnetku.