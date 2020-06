Od srede do srede: Kaj vre v Trumpovi Ameriki?

Delova komentatorjainsta tokrat pod drobnogled vzela dogajanje na drugi strani velike luže. »Zdi se, da je ameriški sistem iztiril, da se morda nekatere problem rešuje tudi z vojsko,« je uvodoma povedal Žerdin. Protesti so se v ZDA sprožili po smrti temnopoltega, ki je umrl med aretacijo, potem ko mu je policist osem minut na vratu držal koleno. »Neposreden povod je tokrat uboj Floyda, ki je sprožil bistveno večji vihar kot podobni dogodki, ki so se v ameriški zgodovini dogajali pogosto.«Markeš meni, da so se dogodki v ZDA zložili v neko zaporedje, kot bi se poravnale luknje v švicarskem siru in ga je tako mogoče zelo lahko prelomiti. To je tudi verjetno začetek konca Trumpa, ki hoče vojsko na ulicah, a vojska ni narejena za obrambo države pred lastnimi državljani, ampak obrambo države pred drugimi.Komentatorja sta se dotaknila predsedniškega boja. Markeš meni, da če bo zmagal Joe Biden, bo znova vrnil stare vzorce, da se bo gibanje samo utišalo, problem pa se bo le prestavil v prihodnost. Svet pa se medtem spreminja, tudi zaradi koronavirusa, na Zahodu v nekaj novega.Markeš je spomnil na izjavo nekega moškega na Floridi, ki je snel masko in se odpravil na obalo. Moški se je naveličal ukrepov in želi še živeti, a virus, kot je poudaril Markeš, ima seveda svojo logiko in ne bo vprašal, kaj s želimo, prav tako tudi kapital ne vpraša, ampak le zadovoljuje svoje interese. Markeš je pojasnil, da se bo vsekakor treba vprašati, ali bomo, denimo, v turizmu upoštevali tudi, da to ni le industrija, ampak tudi ekologija, in da so vpletene tudi pravice lokalnega prebivalstva.