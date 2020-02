Od srede do srede: Kako nevarna bi bila Janševa vlada?

Slovenijo še vedno pretresa politična kriza in vprašanje, ali bo novo vlado vodilali pa bomo šli na nove predčasne volitve »Kje smo?« sprašuje, njegov sogovornikpa odgovarja: »Nikjer, saj smo v nekem vmesnem obdobju.«»Ko imamo glasovanje o mandatarju, poslanci glasujejo na tajnih volitvah. Interes na tajnih volitvah pa je, da imajo poln mandat štirih let,« ugotavlja Žerdin. »Toda kolikor poznam interes Janeza Janše, hoče zadostno večino, da bo trdno vladal in ne bo samo lastnik funkcije.«Markeš ob tem opozarja na številne sporne prakse Janeza Janše. »Pripravlja se na oblast in že menja psihologijo,« je povedal. »Zanimivo je pismo s 75 podpisi intelektualcev. To ima moralno težo in poziv – ne igrajmo se z demokracijo. Janševa vlada bi namreč pomenila izpostavljenost tujim vplivom, nespoštovanje vladavine prava, nespoštovanje svobode govora ...«Zraven je Žerdin opozoril še na nekaj – Janez Janša bi bil eden redkih evropskih predsednikov vlade, ki bi spadal med skeptike o podnebnih spremembah: »Janšo poznam že preko trideset let in res ne vem, od kje mu ideja, da klimatske spremembe niso problem.«»To je kopija Trumpizma. Če dobimo takšno vlado, smo v buli,« pristavlja Markeš.