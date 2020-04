FOTO:Od srede do srede: Kakšna je razlika med druženjem ob Kolpi ali pred DZ?

»En kup dilem je odprtih,« je menilza tem, ko je uvodoma poudaril, da smo se zbudili v jutro, ko bi – če bi bile na to pripravljene – knjižnice in galerije smele ponovno odprti svoja vrata.Notranji ministerje včeraj menil, naj policisti udeležence ponedeljkovih protestov izsledijo kar preko na družbenih omrežjih objavljenih fotografij, prav tako se je svojim ministrskim kolegom na ravni EU na videokonferenci potožil zoper slovenske medije in levico, ki da spodkopava vladno ukrepanje.Kar zadeva pregon udeležencev ponedeljkovih protestov, ki so z združevanjem predvidoma kršili zakon, se velja spomniti na fotografije, objavljene po obisku južne meje, na katerem sta bila med drugim prisotna predsednik RSin obrambni minister, je menil. Politiki, tudi notranji minister Hojs, so ob Kolpi z zadrževanjem v skupini kršili zakon, ki se je izkazal za pregonljivega. »Govorimo o dvojnih merilih, o dvoličnosti,« je komentiral Markeš in dodal, da zakon o prepovedi združevanja ni sporen v vidiku, ko ščiti državljane pred okužbo. Problematično da je, če se izrablja za discipliniranje ljudi.Ključno je zagotoviti enaka merila, je nadalje povedal Žerdin: »Zadeve je treba meriti z metrom ali vatlom, enakim, in videti, kakšna je bila razdalja med osebami, ki so bile ob Kolpi, in tistimi, ki so bili pred državnim zborom; upoštevati je treba tudi nekaj dni razlike, epidemiološka slika je bila 27. aprila nekoliko boljša.« Dodal je, da se vlada prav tako izogiba poročanju o učinkovitosti posameznih ukrepov, vključno z odredbo o prepovedi prehajanja med občinami. Ta da je sporna, predvsem zaradi odsotnosti poročanja o njeni učinkovitosti.