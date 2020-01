FOTO:Od srede do srede: Kam gremo po padcu vlade?

Šarec bi začel zdaj v vsakem primeru izgubljati in to si je tudi sam izračunal. FOTO: Leon Vidic/Delo

Začetek tedna se je začel viharno: po tem, ko je odstopil finančnih minister, je svoj odstop napovedal tudi premier Marjan Šarec . Državni zbor se je danes seznanil z odstopom Šarca s položaja predsednika vlade. S tem je celotni vladi prenehal mandat in bo do izvolitve nove opravljala le tekoče posle. »Vlada se je poslovila, greva na volitve, kje sva zdaj?« je v uvodomavprašal svojega sogovornika. »V kaosu,« mu je odgovoril Markeš. Žerdin ugotavlja, da je to, kar se dogaja trenutno, poskus, da se vendarle sestavi neka vladajoča koalicija B, ki je po njegovem občutku še bolj zapleteno kot Šarčev projekt, da bi sestavil vladajočo koalicijo, ki bi bila kaj več kot manjšinska, kar se je dogajalo pred letom in pol. Trenutno niti ne vemo, kdo je tisti igralec, ki bi naj bil poklican k temu, da skuša vzpostaviti novo koalicijo, dodaja.Markeš pa je pozval, da je treba najprej poskusiti določiti, kaj je ime igre, kaj se v resnici dogaja.»Tako ne gre več naprej, kakšnih globljih stvari kot to, da je vlada postala neoperativna zaradi tega, ker je bila že po definiciji manjšinska, niti ni,« je bil jasen Žerdin.»Zdi se mi, da gre za oseben projekt Marjana Šarca, ker mu trenutne ocene še dobro kažejo, sklicujoč se tudi na svojo vlado, bolj pa na svojo karizmo, v neki predstavi, v kateri igra vlogo, ki jo zna, ki jo razume. Natanko pa ve, da se rok izteka … Šarec bi začel zdaj v vsakem primeru izgubljati in to si je tudi sam izračunal,« meni Markeš, ki s sogovornikom nadaljuje debato o tem, da bi moral Šarec v prihodnjih mesecih najti ministra za obrambo, finance, dobil je tudi bianco odstopno izjavo ministra za zdravje. Pri vseh teh pa gre za pomembna ministrstva.»Minister za zdravje je odstopil zaradi odprave dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Ta trenutek poteka debata o zakonskih rešitvah odprave dodatnega zavarovanja in tudi SMC, ki je lebdela med da in ne, se je izrekla za ne, to se pravi, da pada«.»Meta pozicija Šarčeve vlade je bila v tem, da je bila njegova moč zgrajena na tem, da ima metodologijo desnih politikov, v smislu, da zna nagovarjati množice, v neki zamejeni populistični maniri, obenem pa koketira s tem, kar ga vzpostavlja, to pa so neke posebnosti Slovenije, v smislu socialne države, v smislu občutljivosti za šolstvo, zdravstvo in te stvari,« meni Markeš in nadaljuje:Lobiji, ki pritiskajo na politiko, parlament, so zelo močni. Vse skupaj se križa že tukaj, v razmisleku o ukinitvi dodatnega zdravstvenega zavarovanja, pri čemer pa mu je politični torpedo dala že Levica ...