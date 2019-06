FOTO:Od srede do srede: Kje smo z nacionalno suverenostjo?

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Delova komentatorja sta tik pred praznikom – dnevom državnosti, razpravo namenila vprašanju o nacionalni suverenosti. Pogovor sta začela v luči prodaje Abanke, za katero je, kot je dejal Žerdin, na mizi solidna ponudba. Kot je dodal Markeš, se je v času po njuni razpravi, začelo okoli prodaje že dogajati: Slovenski državni holding (SDH) je Abanko prodal Novi KBM, ki je v lasti ameriškega sklada Apollo »Premier Šarec je v zvezi s prodajo v zadnjih dneh imel nekaj pomislekov, sam pa bi z njim soglašal,« je uvodoma dejal Markeš. Premier je namreč opozoril na to, kaj se je v zvezi s tem dogajalo leta 2013, ko je k nam prihajala tudi trojka, ki se je na koncu prelevila v slovensko trojko, kar pa je zopet postalo aktualno tudi zaradi dokumentarca Brezno, ki je služil kot iztočnica za nadaljevanje razprave.Ko je evropska komisija k nam pošiljala te finančne 'mudžahide', da so mesarili po bilancah slovenskih bank in z metodologijo, ki do danes ni pojasnjena. Delali so tako nestrokovno, da so naši ljudje, ki se na revizije spoznajo, zardevali. Markeš je naštel nekaj primerov, ki so bili politično-mafijska cena za to, da trojka ni prišla v Slovenijo.To, da je pa evropska komisija, kar očitno sledi iz dokumentov, izvrševala represijo in kasneje lagala, da je to le opazovala – to je trenutek, ko se mora Slovenija pod vidikom novih podatkov in pod vidikom tožbe, ki je dana na sodišče v zvezi s precenjenostjo slovenskega javnega dolga – da rečemo, da je na vrsti suverenost države, je odločen Markeš. »Zdaj je čas, da nekaj naredimo.«Vlada bi morala preprosto sprejeti odločitev, da zaradi moralnih razlogov Abanke ne da.Evropska komisija je obenem izgubila popolnoma ves ugled v trenutku, ko ni podala jasnega stališča v zvezi z arbitražno sodbo glede Piranskega zaliva. Človek se vpraša, kaj se je takrat dogajalo?