FOTO:Od srede do srede: Kjer je gospodarski interes, tam virusa ni

Danes je Slovenija ponovno zabeležila rekordno število novih okužb s koronavirusom. Delova komentatorjainse sprašujeta, kakšni so politični ukrepi, ki so to povzročili. Markeš poudarja, da je bil drugi val napovedan že med prvim. »Vmes je bilo poletje v katerem so goljufali vsi, eden čez drugega in počez, naredili so pravila, ki veljajo za ene, za druge pa ne, sedaj pa pričakujejo, da se jih bodo ljudje držali,« meni Markeš. Žerdin opozarja, da so vladajoči politiki povzročili problem zaupanja.Markeš je opozoril zlasti na neenakosti; »kjer je interes gospodarstva, tam ni covida-19, kjer pa stvari niso profitno zanimive poteka nadzor.« »Ljudje so upravičeno prenehali zaupati vladi,« meni Markeš. Edina rešitev bi bila depolitizacija covida-19, se strinjata komentatorja.Druga pereča tema je osnutek poročila evropske komisije, ki govori o vladavini prava. Ministrstvo za zunanje zadeve je odgovorilo na ta osnutek , pri čemer je nenavadno, da je zunanje ministrstvo do vladavine prava v Sloveniji bolj kritično od relativno dobre ocene evropske komisije, povzema Žerdin. »To je popolna norost,« meni Markeš, »Vlada je poslala izpolnjen vprašalnik evropski komisiji, ko ga je ta privzela in poslal nazaj, pa se je vlada distancirala od same sebe.«Nenavadno je tudi, da se to na to ni odzvala ministricares pa je, da je imela za to le dva dni časa, meni Žerdin in napoveduje intervju z ministrico v prihajajoči številki Sobotne priloge. Markeš meni, da obstaja že vzorec, »vedno gre za enak način funkcioniranja, najprej gre nekaj narobe, nato pa se išče alibije, zakaj nihče ni odgovoren zato.« »Kaj ljudi prestraši, da upognejo hrbtenico in se pustijo premierju stisniti v kot?« se sprašuje Markeš.