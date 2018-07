Od srede do srede: Jelinčič ni nujno edini, ki ima pretesne stike z Azerbajdžanom (VIDEO)

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Čemanjka zaradi golfa, celotna svetovna politika stagnira. On uspe delati neumnosti veliko bolj atraktivno, kot jim to uspeva v Nemčiji ali Avstriji. Če Trump dva dni ne naredi nič neumnega, politika v Evropi postane dolgočasna, meni Delov komentatorEvropa se tako ali tako ukvarja s tem, da gleda nogomet, pripomni, Delov komentator in urednik Sobotne priloge. »Nemčija in Španija sta šli že domov, temnopolti Francozi pa briljantno hitro tečejo.«Meni je bilo od prvega dne jasno, da nemška vlada ne bo razpadla, saj kolikor poznam odgovornost nemških politikov, vem, da državo postavljajo pred zasebne interese, pravi Markeš.je danes naredila precej pogumno potezo, ko je v nemškem parlamentu poudarila, da se bo njena vlada zavzemala za prost pretok ljudi po Evropi, ob čemer je skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) zahtevala njen odstop.Delova komentatorja se dotakneta tudi izključitve predsednika SNS iz Sveta Evrope, saj mu primeru azerbajdžanske afere očitajo vpletenost v korupcijski škandal. Žerdinu se zdi sporno, da je kljub temu postal eden od podpredsednikov novoustanovljenega odbora za zunanjo politiko. »To ni nujno edini slovenski politik, ki je evidentiran kot oseba s preveč prijateljskimi stiki z azerbajdžanskim režimom.«Če bi bil Jelinčič član Evropske ljudske stranke, bi se sploh kaj zgodilo, se sprašuje Markeš.***Uporabnike prosimo, da nam svoje mnenje pošljejo na elektronski naslov. Komentarje bomo objavili po lastni presoji.Alija Žerdina in Janeza Markeša lahko poslušate tudi v podcastu. Njune pogovore objavljamo v itunesih: bodisi jih prenesite v aplikacijo na svojem mobilnem telefonu bodisi jih spremljajte na tej povezavi.