Od srede do srede: Koga bi vzeli v službo v evropski parlament?

Le še nekaj ur in dni nas čaka do evropskih volitev, zato ni težko ugotoviti, kateri temi sta se Delova komentatorjainposvetila v današnjem videokomentarju. Spomnila sta na serijo reportaž in intervjujev , ki smo jih na Delu in v Svetu kapitala pripravili s kandidati za volitve, nakar se je med komentatorjema razvila zanimiva debata.»Ali bi ti koga vzel v službo?« je Žerdin spomnil na zaposlitvene intervjuje v Delovi stolpnici, Markeš pa je odgovoril: »Težko sodimo po odgovorih v eni minuti. Na koncu je bolj odvisno od tega, kako znaš besede artikulirati, kot to, kdo si.«Poudarila sta tudi, da je zgrešena logika, da so dobri gospodarstveniki tudi dobri politiki, ocenila pa sta, kdo se je dobro odrezal v predvolilni kampanji, kaj pravijo izkušeni kandidati in kaj ponujajo novi obrazi.Zadnje dni odmeva tudi avstrijski korupcijski škandal. »Videli smo zakulisje politike,« je rekel Žerdin. »Učinki afere so transnacionalni, ne samo lokalni.«***Uporabnike prosimo, da nam svoje mnenje pošljejo na elektronski naslov. Komentarje bomo objavili po lastni presoji.