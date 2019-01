Od srede do srede: Komu ali čemu služi ustavna obtožba? (VIDEO)

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tokrat se komentatorjainpogovarjata o četrti ustavni obtožbi v zgodovini parlamentarizma Republike Slovenije . Pogovarjata se o preteklih ustavnih obtožbah, ki so doletele Slovenijo, ter o tokratni, ki je doletela predsednika vlade Marjana Šarca . Obtožbo so vložili v stranki SDS, in sicer zaradi neuresničitve novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. »Slovenska ustava že kakšnih pet let ni usklajena s predstavami ustavnega sodišča,« v uvodu pojasni Žerdin.»Ne gre za tehnično, temveč za ideološko vprašanje. Kako polarizirati prebivalstvo, ga postaviti v pozicijo širšega konteksta razreda neke slovenske družbe,« pravi Markeš ter dodaja: »Če Cerkev poskuša ideologizirati šolstvo in ga uporabiti za to, da se razprši po celotnem javnem prostoru v smislu javnega prostora, ki je ločen od Cerkve, imajo v tem primeru prav.« Njihovo zmoto in napako vidi v tem, da poskušajo s političnimi sredstvi vplivati na univerzo.Izgubljamo razsvetljenski karakter slovenske družbe, s tem pa se rušijo temelji individualizma, ki je vzpostavil zahodno evropsko civilizacijo, je še poudaril delov komentator Markeš. V čem je problem? Kaj zahteva pobuda za spremembo šolskega sistema? V čem tu tiči nevarnost? Prisluhnite pogovoru!***Uporabnike prosimo, da nam svoje mnenje pošljejo na elektronski naslov. Komentarje bomo objavili po lastni presoji.