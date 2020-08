FOTO:Od srede do srede: Korupcija in sovražni govor

Poslanska skupina Desus je pozvalak odstopu s funkcije predsednice stranke, ne pa tudi z mesta kmetijske ministrice.opozarja, da je to nenavadno, saj je sporno ravnala kot ministrica, ne kot predsednica stranke.pa meni, da je Pivčeva »spontana tarča javnega mnenja,« saj deluje ranljiv del vladne koalicije, kljub temu, da številni ostali vladni akterji, zlasti notranje ministrstvo , vlečejo poteze, ki so mnogokratnik njenega škandala. »Kljub temu pa je serija njenih malih korpcij nesprejemljiva in jasno je, da mora odditi,« poudarja Markeš.»Politična situacija je nervozna, kar je jasno po količini toksičnih vsebin na družbenih omrežjih ,« meni Žerdin. Markeš meni, da bi morali vse, ki se poslužujejo osebnih diskreditacij razkriti in javno osramotiti. Pojasnil je, da je bil tudi sam v zadnjem tednu dvakrat tarča osebnega napada strankarskih trobil stranke SDS.Dogajanje v politiki bo jeseni še pestro. Možnosti je več, a vlada se bo soočila s težavami. Pri tem pa je zaskrbljujoče, da se Slovenija oddaljuje od demokracije, meni Markeš, in postaja vse boolj podobna klerikalni Sloveniji tridesetih let prejšnjega stoletja. Janša se predstavlja kot kristjan, a v širjenju krščanstva ni nič krščanskega, meni Markeš, »sovražni govor bi morala obsoditi tudi duhovščina.« Žerdinu se zdi takšno pričakovanje naivno, saj se je, kot pravi, »krščanstvo širilo z mečem.«