Od srede do srede: Lahko Trumpa premagajo mlade ženske?

Zbudili smo se v jutro, v katerem so postali znani rezultati volitev v ameriški senat in predstavniški dom. Rezultate volitev so v Od srede do srede tokrat komentiraliin, nekdanji dopisnik Dela iz ZDA.Strinjali so se, da bo imel ameriški predsednikpo novem kar nekaj težav, saj so večino v predstavniškem domu tokrat osvojili demokrati. Markeš je dejal, da je Trump tako dobil novo aktualno sporočilo. Te volitve so bile tako rekoč referendum o – Trumpu. Zamenjal se je skoraj celoten predstavniški dom, v senatu pa tretjina.Komentatorji so si bili edini, da so te volitve odločile ženske in s tem tudi zatrasirale novo smer demokratične debate v ZDA. Janez Markeš je predvsem zadnje izpostavil kot izjemno pomembno.Ali Žerdin je dejal, da je kljub temu protislovno dejstvo, da je v enem domu znatno porasla moč demokratov, medtem ko so na drugi strani v senatu celo izgubili nekaj vpliva. Za Vesa Stojanova to na drugi strani ni tako presenetljivo.»Senatorji imajo šestletni mandat, vsako drugo leto se voli tretjina. Letos je bilo v reelekciji 26 demokratski senatorjev, nekateri od teh so prihajali iz tako imenovanih republikanskih držav,« je dejal nekdanji Delov dopisnik.Izpostavil je Ohio in Pensilvanijo, kot tradicionalno močni republikanski bazi, v katerih je Trump svojo protikandidatko za predsednicopremagal z velikim naskokom. Tu se je pokazala tudi slaba presoja demokratov, ko so šli v oster bolj proti sodniku. Republikanci so namreč takrat strnili vrste in poenotili svoja stališča, so se strinjali vsi trije komentatorji.***Uporabnike prosimo, da nam svoje mnenje pošljejo na elektronski naslov. Komentarje bomo objavili po lastni presoji.