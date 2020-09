FOTO:Od srede do srede: Manipalucije in mediji

Ob največjem številu izvedenih testiranj je bilo danes v Sloveniji potrjenih 79 novih okužb s koronavirusom , kar je največ v enem dnevu. Delova komentatorjainse sprašujeta, kako brati te podatke.Markeš opozarja na mnenje zdravnika, ki meni, da gre pri zviševanju in zniževanju števila testiranj – kar seveda močno vpliva na število zaznanih okužb – za manipulacijo.Žerdin opozarja, da ima to učinke, ki so vidni od področja zdravstva do področja medijev. Na udaru sta zlasti RTVS in STA . Markeš meni, da je brez svobodnih medijev ni demokracije. Samostojnost medijev se je vzpostavljala skupaj s samostojnostjo države, menita oba.A poleg pritiskov vlade je za medije v Sloveniji uničujoč zlasti vpliv interneta . Žerdin in Markeš se strinjata, da algoritmi ne morejo nadomestiti uredniške politike. Te težave predlog nove medijske zakonodaje niti naslavlja ne.Namesto, da bi zakone pripravljali v sodelovanju s civilno družbo, »po zgledu Madžarskev parlament v sprejem pošilja svoje ideje, ki so evidentno neprimerne,« je prepričan Markeš, ki meni, da tega nikakor ne smemo več tolerirati.