FOTO:Od srede do srede: Napad na avtonomijo institucij

Delova komentatorjaintokrat pretresata notranjepolitično dogajanje zadnjega tedna. Kandidat za ustavnega sodnikav državnem zboru, kljub drugačnim obetom, ni dobil dovolj glasov. Žerdin meni, da samo dejstvo, da ni bil izvoljen, ni tako zanimivo, kot način na katerega ni bil izvoljen. Kar osem glasovnic na tajnem glasovanju je bilo namreč neveljavnih. Število neveljavnih glasovnic sicer sovpada s številom poslancev stranke SMC, a to je kvečjemu indic, ne pa dokaz, da so bile neveljavne glasovnice res njihove.Komentatorja ugotavljata, da je politična pripadnost za izvolitev v ustavno sodišče pomembnejša od strokovnosti in da se je bati, da si skuša vlada podrediti tudi ustavno sodišče. Žerdin je spomnil tudi na nedavno zamenjavo vodje Statističnega urada. Ko je evropski komisar vlado zaprosil za pojasnilo, mu je v odgovor twitnil , da upa, da je to zadnjič, da dela uslugo slovenski levici. Nenavadno je tudi, da je Janša odstavljenemu direktorju očital, da je politični nastavljenec, čeprav nikdar ni bil v nobeni stranki in ima ugledne mednarodne reference. Markeš meni, da Janševa vlada ljudi odstavlja ravno zato, ker niso (njihovi) politični nastavljenci. Opozarja, da je na udaru avtonomija strokovnih institucij in javni prostor in da bi morale imeti avtoriteto strokovne institucije, ne pa politika.Podobno je stanje v RTVS, kjer politično uredništvo plen, razdeljen med SD in SDS. Markešu se zdi neokusno zlasti udinjanje RTVS Janši, saj so po njegovih napadih na institucijo in žaljenje njenih novinarjev, naredili intervju z njegovo soprogo . A zares problematično je, da je v televizija v komentarju intervjuja zatrdila, da je Janšo, ko je bil pravnomočno obsojen, »pospremila v kolesje globoke države«. To, da je televizija kot svoje lastno stališče prevzela Janševe očitke o globoki državi in nezaupanje sodstvu in ga predstavila kot dejstvo, je skrajno problematično. Markeš meni, da bi moralo uredništvo razmisliti o svoji menjavi.»Tako direktnih in brutalnih pritiskov na avtonomijo institucij ni izvajala niti komunistična partija,« meni Markeš. »Janša se neprenehoma obnaša, kot da bi bil cesar, kot da ima Metternichov režim, sistem ovaduhov, ki na vsakem koraku penetrirajo vse institucije,« svari Markeš, ki meni, da je ogrožena ustavna ureditev države.