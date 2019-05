FOTO:Od srede do srede: O 30. obletnici Majniške deklaracije

Politični vrh med državno obeležitvijo 30. obletnice Majniške deklaracije FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Delova komentatorjainsta današnji videkomentar pričela s spominom na preminulega kolega. V naslednji številki Sobotne priloge, 25. maja, ko bi bila na vrsti njegova kolumna, bo žal manjkal, danes pa se od njega poslavljamo na Žalah, je uvodoma povedal Žerdin. Bil je in je še velik človek. Poosebljal je vse, kar je bilo v novinarstvu in javnem prostoru častnega, pa se ga spominja Markeš. »Nikoli se ni branil govoriti o načelnih stvareh.«Polemika, ki se je odvijala pred 30 leti in v tedanji javnosti ni bila intenzivno prisotna, je v tem, kako definirati temelj države. Ali suverenost pritiče državljankam in državljanom, ljudstvu kot skupnosti ali narodu, torej rodu?Na koncu nihče ni zmagal, vsi smo nekaj nekaj izgubili, dobili pa smo državo, kar je paradoks. Pravo vprašanje tega trenutka je, kaj je mogoče iz tega narediti. Je Evropska Unija pravi odgovor oziroma na kakšen način?Kakšno državo bomo imeli, da se bo otresla junaških likov, ki na koncu postanejo toksični?