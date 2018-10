Od srede do srede: O brexitu in umoru savdskega novinarja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ob vrhu EU, kjer voditelji 27 članic v Bruslju od britanske premierkepričakujejo konkretne predloge za nadaljevanje pogajanj o brexitu , sta se tej temi posvetila tudi Delova komentatorjain»Pozicija Therese May je, da iz EU izstopijo v vsakem primeru in se o tem ne pogovarjajo, obenem pa bi želeli ohraniti vse privilegije, Evropa pa odgovarja, da to pod nobenim pogojem ni mogoče. Obe poziciji sta torej zelo jasni. O čem se je torej sploh še mogoče pogajati,« se sprašuje Markeš. Smo pred problemom, ki je nerešljiv, situacijo povzame Žerdin.Zanimivo je vprašanje ozadja te trme. Zakaj riniti z glavo naprej skozi luknjo, skozi katero ni mogoče prodreti? »Najboljše bi bilo imeti še en referendum,« meni Markeš.Komentatorja spregovorita tudi o umoru savskega novinarja Džamala Hašodžija . »V letu dni imamo na območju dobrih 1.000 kilometrov od nas štiri tovrstne zločine, ki kažejo na to, v kolikšni meri so novinarji trn v peti oblastem, izpostavi Žerdin.***Uporabnike prosimo, da nam svoje mnenje pošljejo na elektronski naslov. Komentarje bomo objavili po lastni presoji.