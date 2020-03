Od srede do srede: O mehkem Janši in rezultatu z »dobro vago«

»Dvainpetdeset proti enaintrideset, tak, košarkarski rezultat je bil včeraj v Državnem zboru . Dvainpetdeset za novega mandatarja, enaintrideset proti. Presenečenje?« se za uvod v tokratni pogovor vpraša»Ne,« meni. »Glasovanje je bilo tajno, strahovi so se lahko nekaznovano pokrili, tu so še manjšinci in.«»Gotovo je število glasov, ki jih je kandidat za mandatarja dobil, višje od mehanične vsote koalicijskih strank nastale vladajoče koalicije,« pravi Žerdin. »Imel sem vtis dobre vage, če bi kdo s strani nastajajoče koalicije vendarle zatajil na tajnem glasovanju, da bi bili tam neki rezervni glasovi, zato nekoliko višja številka.«Novost med prioritetami Janše je demografija. Ideja o tem, da so demografska gibanja naša nova politična prioriteta, je inovacija v njegovem programskem imaginariju, meni Žerdin. Tudi Markešu je to ena izmed ključnih tem. Na medgeneracijski solidarnosti stoji ali pade prihodnost države. Če razmerja med demografijo in pokojninami ni, država socialno pade, pove.Sogovornika se danes pomenkujeta tudi o morebitnih preiskavah finančnih tokov SDS do, povezovalnem, mehkem Janši in oportunistih, ki so šli v vlado zaradi preživetja ter plač. Ob tem tudi o izstopuali besedah iz Levice o referendumu zaradi napovedi naborniškega sistema.Znova v vojsko? »Kakorkoli preklinjamo jugo vojsko, ni bilo vse tako slabo,« pove eden od obeh sogovornikov. Kdo?