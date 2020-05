Od srede do srede: O parlamentarni komediji zmešnjav

Z interpelacijo ministrase v Slovenijo vrača politično življenje, meni. Zagnani pa sta tudi kar dve preiskovalni komisiji, ena koalicijska in ena opozicijska, kar po mnenju Delovih komentatorjev Alija Žerdina inše najbolj spominja na komedijo zmešnjav. Čeprav je to, da je koalicija ustanovila svojo preiskovalno komisijo, ki bo preiskovala posle prejšnje vlade, nenavadno pa gre v resnici za klasičen manever, vredenin njegove Umetnosti vojne, po kateri je napad najboljša obramba , spominja Markeš.A obe strani, tako opozicija kot koalicija sta v zmoti, saj gre pri obeh le za nabiranje političnih točk, medtem ko bi morala resna država predvsem ugotoviti kje in kako se je kradlo, poudarja Markeš. Vendar pa ima kljub vsemu bolj prav opozicija, saj so očitki nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme, za razlike od očitkov koaliciji prejšnji vladi, utemeljeni. Težava je predvsem v tem, da se opozicija že obnaša kot, da vlada pada in ji gre zgolj za to, da se to dejansko tudi čim prej zgodi, meni Markeš. »Opozicija interpelacijo vlaga še preden so na mizi vsa dejstva« opozarja Žerdin, interpelacija bi bila namreč na mestu šele po tem, ko bi komisija nesporno ugotovila nepravilnosti pri nabavi opreme.Žerdin je pričakoval, da bo pandemija vendarle prinesla pozitivne spremembe politične kulture, a ugotavlja, da je ta priložnost zamujena. A Markeš je pojasnil, da se takšno pričakovanje pojavlja ob vsaki večji katastrofi, a vedno vodi kvečjemu v še večje zlo. Kot pravi so svet želeli postaviti po novih merilih že po prvi svetovni vojni, a politične strasti je nadomestil biznis in postavil temelje druge svetovne vojne. Po drugi vojni se je zgodba ponovila. Ta isti biznis se kot rešitev vsiljuje tudi zdaj. »Vsak šok stvari še poslabša«, se naivnemu upanju na pozitivne spremembe posmehuje Markeš. »Celo, če morda kje v svetu bo nekakšno politično prebujenje, se to zanesljivo ne bo zgodilo v Sloveniji,« poudarja Markeš.Vladanamreč v Slovenijo ne more vnesti višje stopnje demokracije, meni Markeš »naša naloga pa je, da ji preprečimo, da stopnjo demokracije zniža.« A nizka stopnja politične kulture nam ni usojena. »Nič ni usojeno, dokler je nekdo, ki tega noče,« trdi Markeš in meni, da je vprašanje le »ali hočemo ali nočemo biti hlapci?«»Če je Janša zgolj hudič, ki ga je potrebno ukinit, potem težava niti ni tako velika, problem pa je, če ne prepoznamo s čim smo težavo sploh omogočili,« meni Markeš. Podobno je s koronavirusom. Sam virus ni tako velika težava, kot pogoji, ki so omogočili, da se je razširil, to pa je delo kitajskih delavcev v Italiji v skorajda suženjskih pogojih, ga je dopolnil Žerdin.