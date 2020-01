FOTO:Od srede do srede: O pozivu k odstopu nadškofa Zoreta

Civilna iniciativa Dovolj.je je danes sklicala novinarsko konferenco, na kateri je nadškofa msgr. Stanislava Zoreta pozvala k odstopu. K temu je pozvala tudi vrhovnega predstojnika Misijonske družbe Lazaristov Tomaža Mavriča. Razlog za ta poziv vidijo v njunem neizpolnjevanju »načel in predpisov, ki na področju razkrivanja spolnih zlorab veljajo v Katoliški Cerkvi«.

Delova komentatorjainsta tokratni video komentar namenila boju proti spolnim zlorabam znotraj rimskokatoliške cerkve in sveži informaciji o pozivu oziroma zahtevi k odstopu nadškofa Stanislava Zoreta s strani iniciative, gibanja Dovolj.je. »Nekaj nepričakovanega se je zgodilo danes, to združenje je postavilo ostre zahteve, lahko greva v podrobnosti?« je uvodoma Žerdin pozval sogovornika. Sklicali so standardno konferenco, kjer so sprva ponovili nabor zlorab, izrazili skrb nad tem, da se na tem področju ne dogaja dovolj, pokazali smernice, ki jih ima papež Frančišek, potem pa so na koncu presenetili s tem pozivom, začne pojasnjevati Markeš in nadaljuje:»Light motiv je bil, da žrtve, ki so na nekakšen način zelo frustrirane in ne pridejo do svojega epiloga, torej jim ni zadoščeno, da je treba vseeno narediti vse, da bodo lahko zaživele svoje normalno življenje. Prav tako pa, da se to ne obravnava kot nek eksces, ampak kot nekaj, kar je popolnoma nesprejemljivo in se teh zlorab ne sme na noben način prikrivati z raznimi pojasnili in poznanstvi«.