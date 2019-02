Od srede do srede: O sovjetskih vazalih

Zunanji minister Miro Cerar je gostil britanskega kolega Jeremyja Hunta. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Britanski zunanji minister je obisk izkoristil zato, da je Slovenijo spotoma užalil, češ da gre za državo, ki je v zadnjih 30 letih naredila lep napredek, pred tem je bila pa sovjetska vazalska republika ,« je uvodoma dejal Delov komentator»Spodrsljaj ne kaže samo na popolno neizobraženost na področju, ki bi ga zunanji minister moral obvladati, ampak tudi na imperialistično držo,« pa je neprimerne besedekomentiral, ki pravi, da počasi začenja razumeti brexit, »ker je to pozicija, v kateri narodi resnično niso enakovredni.«Žerdin ob tem spomni na obiskpri britanski kraljici leta 1953. »Pomenljiv podatek, da se je kraljica že takrat veselo družila s sovjetskim vazalom, če uporabim besednjak sedanjega britanskega zunanjega ministra.«»Ta zdrs se je zgodil iz čiste mentalitete,« meni Markeš, medtem pa se Žerdin sprašuje, če morebiti sploh ni šlo za zdrs.»Mene je Velika Britanija, če je to njeno uradno stališče, globoko užalila. Sicer še vedno mislim, da to ni bilo namerno, ampak da je šlo za plod ignorance in verjetno tudi nepoznavanja,« pravi Markeš, ki meni, da je Hunt »preprosto neizobražen.«***Uporabnike prosimo, da nam svoje mnenje pošljejo na elektronski naslov. Komentarje bomo objavili po lastni presoji.