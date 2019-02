Od srede do srede: O zlorabah v Cerkvi

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

»Vatikan je urejena firma, ki situacije, ki v teoriji ne obstajajo, poskuša regulirati s pravili, ki pa so tajne narave,« začetek srečanja v Vatikanu , na katerem bodo cerkveni voditelji od četrtka do nedelje govorili o tem, kako ukrepati v primeru spolnih zlorab otrok oziroma jih preprečiti, komentira Delov komentatorDogodek Slovenske škofovske konference (SŠK) je premišljen in sovpada s srečanjem, ki bo potekalo v Vatikanu, pravi komentator, ki meni, da SŠK poskuša slovensko, relativno zaprto, cerkveno sceno na področju spolnih zlorab bolj odpreti in narediti transparentno. »Končno se je izčistila neka dvoličnost in je nekdo stopil pred javnost ter rekel bobu bob.«»Zgodba, ki se sedaj odpira na svetovni ravni, je mnogo bolj pomembna kot si predstavljamo. Če bi jo prezrli, tega nihče ne bi opazil. Desetletje je veljalo, da tega tako ali tako ni,« pravi Žerdin, ki se sprašuje, kaj je mogoče pričakovati od srečanja v Vatikanu Ali lahko to pripelje do tega, da se problematizira sam koncept celibata, ki je tisočletje stara inštitucija? Markeš ob tem poleg celibata izpostavlja sistemske vzroke, ki so po njegovem mnenju še bolj zapleteni. »Gre za monarhično mentaliteto, ki ima v svoji zgodovini in v svojih držah neko socializacijsko moč in prakso, ki je nihče ne obravnava, je pa vir vsega problema.«