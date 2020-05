FOTO:Od srede do srede: Obstoj vlade zagotavljajo le še oportunisti

je presenetila poteza državnega sekretarja za nacionalno varnost, ki je na twitterju zapisal, da Kitajska proti preostanku sveta vodi hibridno vojno, pri čemer ima pomočnike tudi v Evropi. Pod zapis je Mahnič priložil sliko predsednika Združenja evropskih nogometnih zvez (UEFA),v družbi ustanovitelja kitajskega podjetja Alibaba,, ki je Sloveniji na vrhuncu epidemije doniral večje število zaščitnih mask.meni, da je jasno, da Mahnič deluje po navodilih predsednika vlade in ne avtonomno. »On ni tisti, ki bi mislil, njemu se pove kako naj misli,« je Mahničeve sposobnosti opisal Markeš, ki meni, da je Mahničevo izjavo potrebno razumeti hkrati kot posnemanje slovenske vlade predsednika ZDAin napad na Čeferina, ki bi zaradi priljubljenosti, lahko zapolnil vlogo vodje parlamentarne sredine in glede na javnomnenjske raziskave na volitvah brez večjih težav porazil SDS. Čeferin takšne ambicije sicer vztrajno zanika, a Markeš ima o tem dvome.Vlada je brez obrazložitve zamenjala direktorja statističnega urada, čeprav je ta visoko kvalificiran in deloval na najvišji svetovni ravni in čeprav ni zagrešil nobenih napak, dogajanje v preteklem tednu povzema Žerdin. Markeš meni, da vlada zaradi takšnih dejanj nima več nikakršne legitimnosti. »Vlada odstavlja ljudi, ki so pokazali profesionalno poštenost, to je največja napaka,« svari Markeš, ki poudarja, da je padec vlade le še vprašanje časa. A poudarja, da jeokoli sebe uspel zbrati ekipo oportunistov, kakršna je stranka SMC, ki ga za svoj obstoj nujno potrebujejo.Tudi boni za turizem so po Markeševem mnenju zgrešen ukrep. Meni, da je dajanje prednosti turizmu pred kulturo nesmiselno in da bi morali biti boni vnovčljivi v gledališčih ali knjigarnah. Če bo vlada zdržala do volitev, to ne bo zaradi njene avtoritete in legitimnosti, pač pa zaradi oportunizma, poudarja.