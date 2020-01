Od srede do srede: Prihodnost šolstva 

Čeprav bi se lahko ukvarjala z odhodomiz politike, brexitom ali procesom odstavitve ameriškega predsednika, sta se Delova komentatorja odločila za razpravo o slovenskem šolstvu.Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport namreč napoveduje pripravo bele knjige, pri čemer je »zanimivo, da so ob sestavljanju uredništva spregledali ljudi iz strokovno-znanstvenih inštitucij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem,« je uvodoma poudarilin zastavil vprašanje: »Ime česa je to?«Strokovnjaki, ki so izrazili nasprotovanje tovrstnemu uredništvu zahtevajo, »da bo bela knjiga res bela knjiga in ne alibi zanjo,« je komentiral. Njihovi argumenti niso politični niti ideološki, so strokovni.Delova komentatorja sta se med drugim dotaknila vprašanja zahtevnosti šol. Žerdin je menil, da v dobi populizmov politična oblast hitro prisluhne zahtevam po nižanju šolskih standardov, Markeš pa je spomnil na pobudo ene od mater za ukinitev ocen, za katero je ministrstvo obljubilo, da jo bo upoštevalo pri snovanju bele knjige. To je sporno, je menil, vprašanje šolskih vsebin morajo naslavljati strokovnjaki, ki poznajo razvojno psihologijo.