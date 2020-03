FOTO:Od srede do srede: Svoboda v času koronavirusa

Krizni štab RS za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa se ukinja, njegove naloge pa znova prevzema vlada, uvodoma spomniter se vpraša, kaj to konkretno pomeni.»Morda spet prihaja do spremembe v splošni politiki boja proti epidemiji,« nadaljuje. Markeš doda, da kljub temu generali ostajajo isti, ter opomni, da po tem virusu nič več ne bo tako, kot je bilo. »Naslednji odločilni element je na Trumpu in na Veliki Britaniji,« nadaljuje.Javnost in sebe je po besedahtreba opozoriti, da moramo biti izjemno čuječi, saj bodo izredna stanja proizvajala priložnosti, ki se bodo zlorabljale. Tako na svetovni kot tudi na slovenski ravni. Žerdin opomni, da je bila eden od ukrepov za obvladovanje virusa tudi prekinitev podatkovnega toka, ki je vodil do aplikacije Erar . »Tudi v izrednih situacijah je treba skrbeti za ravnotežje moči, za sistem zavor in ravnovesij med zakonodajno in izvršno vejo oblasti. Ne sme ostati samo vlada.«​V aktualnih razmerah naj bo prvi razlagalec ukrepov minister za zdravje, se strinjata komentatorja, in ne »minister za policijo«​. Se pa Žerdin v nadaljevanju vpraša, ali je zdravstvena zakonodaja harmonizirana z ustavo. »Verjamem, da tega vprašanja ustavnemu sodišču v teh mesecih ne bo postavljal nihče, bi pa bilo to smiselno razčistiti v jesenskih mesecih.«