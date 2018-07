Od srede do srede: Trump, Evropa, Rusija in ne le nogomet (VIDEO)

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Svet se zdramatično spreminja, sta si enotna Delova komentatorja. »Čudi me to, da je tako strahotno predvidljiv in ko mu poveš, kaj počne, še vedno to naredi in preseneti,« praviin dodaja, da dela Trump dela ZDA slabo uslugo, saj država še kako potrebuje Evropo in Nato pakt.Če bo Trump še naprej uveljavljal svoj nacionalizem, moč dolarja ne bo več tako zelo samoumevna - na nekaterih borzah že sedaj ni. Če se bo sprl z Evropo, Kanado, bo to velik problem, sta si enotna komentatorja.Dotaknila sta se tudi, ki je pred časom na slikovito pojasnila, kaj je tisto, kar Nemčijo dela uspešno - mi znamo še vedno delati stvari, je dejala. V Nemčiji ne glede na izjemno moč finančnega kapitala, je industrijski kapital tisti, ki je reden vsega spoštovanja. To je ta tip kapitalizma, ki je relativno najbolj oddaljen od verzije, ki jo je celemu svetu vsilil zlasti ameriški Wallstreet.Države Nato pakta naj bi se malce zoperstavile Trumpu, da ne bi prišel kot slon v trgovino s porcelanom in vsega razbil, a je ravno to storil. Markeš dodaja, da Evropska unija ne ve povsem natančno, kaj bi rada. Recimo - najprej brexit pripelje do neracionalnih razsežnosti in nato odstopi. Ko so se stepli, je Corbyn v parlamentu dejal, da ne morejo doseči soglasja niti med seboj, kako bi ga lahko šele s 27 državami EU.Aktualni slovenski politični trenutek se medtem ukvarja s tem, ali je šest strank sposobnih doseči dogovor o vladajoči koaliciji. Če tega niso sposobne, obstaja tveganje novih predčasnih volitev. Markeš zatrjuje, da novih volitev ne bo, Žerdin se kljub temu sprašuje, kako politikom zaupati vodenje države, če se šesterica ne more dogovoriti, komu dati funkcije in katere.In kateri trenutek je za Markeša tisti, ko našo politično realnost označi za življenje na »ladji norcev«?