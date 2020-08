FOTO:Od srede do srede: V zraku je ustavna obtožba

Socialni demokrati razmišljajo o ustavni obtožbi zoper predsednika vlade. Kot pravi, trdijo, da imajo elemente zanjo zbrane, ne vedo pa, ali bodo zanjo dosegli ustrezno večino v parlamentu, ki bi omogočila, da bi v drugem koraku ustavno sodišče tudi dejansko odločalo, ali jekršil ustavni red.Kakšne možnosti ima opozicija pri oblikovanju ustavne obtožbe? V bistvu je to političen manever in nič drugega, meni. Je le politična parada. Tanja Fajon je zelo spretna in nadaljuje marketinško kaskado. Kaže se, kot da je ona voditeljica kakršne koli že alternative, ki ji vedno zmanjka en milimeter, a vendarle je alternativa.Ko je bila v ZDA v zraku ustavna obtožba zoper Donalda Trumpa , so analitiki preračunali, koliko je republikancev, ki bi reklo, da je šel čez vse meje, opozarja Žerdin. Koliko pa je znotraj slovenske vladajoče koalicije takih, ki bi rekli, da je šla situacija čez vse meje, zato podprimo ustavno obtožbo?V ZDA gre lahko reševanje demokracije preko strankarskih okopov, v Sloveniji tega ni mogoče videti, odgovori Markeš. Impičment je v slovenski ustavi kontraverzen, zapisan je tako, da mora koalicija obtožiti samo sebe.