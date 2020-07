FOTO:Od srede do srede: Vlada dela z državo kot svinja z mehom

Po tem, ko je notranji minister nepreklicno odstopil, ker ni uspel dovolj vplivati na delo policije , je včeraj opolnoči potekel rok, ko bi premier o odstopu moral obvestiti državni zbor. Tega ni storil. Danes, kot je na vprašanja novinarjev odvrnil Aleš Hojs, niti sam ne ve ali je še notranji minister ali ne . Delova komentatorjainse sprašujeta, kaj se dogaja.Žerdin je opozoril, da je že razlog Hojsovega odstopa skrajno problematičen, da pa v slovenski zgodovini še ni bilo primera, ko bi si član vlade po svojem odstopu premislil. Meni, da bi bilo izjemno nenavadno, če bi Hojs vendarle ostal. Markeš meni, da gre za »ljudi, ki delajo z državo kot svinja z mehom« in, da »to niso ljudje besede in časti.« Markeš opozarja, da skuša sedanja vlada iz pravne države narediti pajdaški sistem, na kar bi morali biti državljani in opozicija izjemno pozorni.»Če bodo nadaljevali z razgradnjo institucij, ki preiskujejo njihov kriminal, bomo morali na ulico« ugotavlja Markeš. Žerdin in Markeš se strinjata, da je koalicija, kljub pretresom v stranki Desus razmeroma trdna in da predčasne volitve brez vseslovenskih ljudskih protestov niso verjetne. »Naša država je ogrožena,« ugotavlja Markeš.