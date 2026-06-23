Sončno vreme, visoke temperature in žal tudi gneča na cestah

V torek bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo postopoma razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija.

V sredo zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, nato pa bo čez dan sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Nastajale bodo plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, v večini pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo zaradi vročega in soparnega vremena vpliv na počutje lahko zmerno obremenilen, zato je priporočljivo izogibanje napornemu delu na prostem predvsem sredi dneva. Priporoča se uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci, gozdovih ali višjih območjih. UV-indeks bo sredi dneva ob jasnem vremenu dosegel vrednosti od 8 do 9, v gorah do 10.

Prav tako bo v prihodnjih dneh, z začetkom v sredo in vrhuncem v četrtek, ob dnevu državnosti in začetku poletnih počitnic promet ohromljen. Za sredo dopoldne je že napovedana velika gostota prometa, ki se bo v jutru na četrtek in dopoldne le še povečala. Napovedan je gostejši promet na najpomembnejših prometnih smereh proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Povečan bo tako promet osebnih kot tovornih vozil.

Obeti za Slovenijo

V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopoma bolj vroče.

Od sobote naprej bo do 1. julija nad večjim delom Evrope vztrajalo območje visokega zračnega tlaka s središčem nad srednjo Evropo. S šibkimi vetrovi iz severa bo v višinah k nam pritekal zelo topel in suh zrak. Težišče največje vročine se bo iznad zahodne Evrope počasi selilo nad srednjo Evropo in Balkan. Po podatkih hrvaške meteorološke agencije so danes ob petih zjutraj v Dubrovniku namerili 30 stopinj Celzija.

Še naprej torej kaže na sončno in vroče vreme. Verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna, nekoliko se bo povečala v začetku prihodnjega tedna. Popoldanske temperature pa se bodo postopoma zviševale. V četrtek bo večinoma še pod 35, nato pa bo od 32 do 37 stopinj Celzija.

Napoved za sosednje pokrajine

Prevladovalo bo precej jasno in vroče vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer bodo popoldne in proti večeru nastajale plohe in nevihte. Kakšna lahko nastane tudi drugod. Jutri bodo nevihte redkejše. Ponekod ob Jadranu bo pihala šibka burja.