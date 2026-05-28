    Predstavitvena informacija  |   Slovenija

    Od svežih jajc do brancina iz Pirana: zgodbe slovenskih pridelovalcev

    Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
    Med izdelki z oznako »Naravnost od pridelovalca« boste našli sadje, zelenjavo, mlečne izdelke, meso, jajca, med in izdelke iz žit. FOTO: SPAR Slovenija
    Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija
    28. 5. 2026 | 08:47
    7:01
    A+A-

    Jajca s kmetije, kjer kokoši poznajo zeleno travo. Med iz neokrnjenih Haloz, ki ni videl visokih temperatur. Ali pa svež brancin, ki je zjutraj še plaval v Piranskem zalivu, popoldne pa je že pripravljen za večerjo. Lokalno pridelana hrana ni več le modna muha, ampak zavestna izbira kupcev, ki želijo vedeti, kaj jedo – in predvsem, kdo stoji za njihovim obrokom.

    Ko danes izbiramo hrano, namreč ne iščemo le polnega okusa. Iščemo sledljivost, pošteno pridelavo in stisk roke s slovenskim kmetom. Prav to filozofijo oživlja projekt SPAR Slovenija »Naravnost od pridelovalca«. Policam ne prinaša le hrane, ampak avtentične zgodbe slovenskih kmetij, sirarn, čebelarjev in mlinarjev, ki tradicijo prelivajo v vrhunsko kakovost.

    Oznaka, ki kupcu pove, od kod prihaja hrana

    Na policah trgovin je lokalna hrana včasih postavljena poleg izdelkov iz različnih trgov in držav, zato postaja jasen izvor za kupce vse pomembnejši. Oznaka »Naravnost od pridelovalca« ima zato tudi precej praktično vlogo, saj kupcu hitro pove, da gre za izdelek slovenskega porekla, ki prihaja neposredno od domačega pridelovalca ali proizvajalca.

    V projekt je vključenih več kot 40 slovenskih pridelovalcev, povezujeta pa jih predvsem zanesljiv izvor izdelkov in neposrednejša pot do kupca. Hrana tako ne ostane anonimna, ampak je vezana na konkretno kmetijo, družino ali lokalno proizvodnjo, kar kupcu olajša izbiro domačih izdelkov.

    Zjutraj še zunaj na rosi, popoldan že v nakupovalni košarici

    Največji luksuz lokalne hrane je čas oziroma pot. Krajša ko je pot, več je v hrani svežine in hranilnih snovi. Pri Skupini Posavje se ta filozofija meri v urah. Jagode, borovnice in zelenjava s Krškega polja so obrane zgodaj zjutraj, še isti dan pa vas že čakajo na policah trgovin SPAR in INTERSPAR. Podobno se dogaja na morju: v piranski Ribogojnici Fonda brancine potegnejo iz vode in jih v le nekaj urah dostavijo v trgovino. Hitreje preprosto ne gre.

    Pri mesnih izdelkih pa ključno vlogo igra zaupanje. Mesarstvo Blatnik sodeluje s približno 150 slovenskimi rejci, s čimer zagotavlja popolno sledljivost, kar pomeni, da natanko veste, iz katerega konca Slovenije prihaja meso na vaš krožnik.

    Tradicija, ki diši po domu in preteklosti

    Poleg uspešno rešene logistike je projekt »Naravnost od pridelovalca« globok poklon generacijam, ki ohranjajo slovensko kulinarično dediščino.

    Odličen dokaz za to je dolenjsko Mlinarstvo Rangus, kjer že od leta 1912 ajdo meljejo na prave kamne, ajdovo kašo pa luščijo po stari metodi slovenskih stop, kar ji daje prepoznaven, poln okus. Podobno predanost preteklosti najdemo v Halozah, kjer Čebelarstvo Pislak Bali že skoraj 80 let skrbno bdi nad čebelami, njihov med pa namenoma ostaja nepregret in nefiltriran, saj le tako ohrani dragocen cvetni prah in prvinski okus narave. Mozaik tradicije in spoštovanja do živali zaokrožuje Kmetija Humek, kjer tretja generacija z vzrejo kokoši proste reje dokazuje, da se sonaravno delo pozna v vsakem jajcu – od čvrste lupine do intenzivno rumenega okusa. Na zelenih pašnikih se kokoši prosto gibajo, na kmetiji pa uporabljajo certificirano krmo brez GSO.

    Ročno delo in sirarski mojstri

    Pravi zaklad so tudi izdelki z oznako Iz Kamr’ce. Znamka povezuje manjše pridelovalce iz Prlekije, ki prisegajo na biodinamična zelišča, bučna semena in lešnike. Skoraj vse gre skozi pridne človeške roke.

    Podobno strast najdemo v sirarstvu. V Sirarni Gorišek vsak hlebec sira, narejen iz nehomogeniziranega mleka brez konzervansov, več mesecev ročno negujejo in obračajo. Na Ekološki kmetiji Kocjančič gre mleko iz hleva neposredno v predelavo, kjer brez kakršnih koli aditivov nastane nebeška kremasta skuta. Mozaik avtentičnih mlečnih okusov pa z ljubeznijo do sonaravne reje dopolnjujeta še družinska Kmetija Pustotnik iz slikovite Poljanske doline in s svojimi kozjimi specialitetami družina Videc, ki prisega na seneno krmo.

    Dolgoročno sodelovanje pridelovalcem prinaša več stabilnosti

    Med izdelki z oznako »Naravnost od pridelovalca« boste našli sadje, zelenjavo, mlečne izdelke, meso, jajca, med in izdelke iz žit. FOTO: SPAR Slovenija
    Med izdelki z oznako »Naravnost od pridelovalca« boste našli sadje, zelenjavo, mlečne izdelke, meso, jajca, med in izdelke iz žit. FOTO: SPAR Slovenija

    Pri lokalni pridelavi je pomembno tudi vprašanje odkupa. Manjši pridelovalci velikokrat težko načrtujejo količine, sezono in širitev proizvodnje, če nimajo stabilnega partnerja. V SPARU zato poudarjajo velik pomen dolgoročnih sodelovanj z domačimi kmeti in dobavitelji, saj jim takšen način sodelovanja omogoča bolj predvidljivo proizvodnjo in odkup pridelkov.

    To se posebej pozna pri sezonskem sadju in zelenjavi, kjer lahko zaradi sodelovanja s slovenskimi pridelovalci na police hitreje pridejo domači pridelki. Ko je slovenskih izdelkov dovolj, uvoz zmanjšajo oziroma ustavijo, prednost pa dobijo lokalni pridelovalci. Takšen model hkrati pomeni tudi večjo podporo slovenski samooskrbi s hrano in ohranjanju domačega kmetijstva.

    Vsak nakup je glas za slovensko podeželje

    Z izbiro izdelkov z oznako »Naravnost od pridelovalca« v SPARU poleg kakovostnih sestavin za kosilo domov odnesete tudi zgodbo o podpori slovenskemu podeželju. Na ta način podprete domača družinska podjetja, pomagate ohranjati delovna mesta in skrbite, da denar ostane v lokalnem gospodarstvu.

    To je najlepši krog kulinarike: podpiramo tisto, kar je blizu nas, narava pa nam vrača z najboljšim, kar premore. Spoznajte zgodbe z naših kmetij in prinesite košček prave Slovenije na svoj krožnik.

    V trgovinah SPAR poiščite oznako »Naravnost od pridelovalca« in odkrijte slovenske izdelke, ki nastajajo na domačih kmetijah, v sirarnah, čebelnjakih in družinskih podjetjih po vsej Sloveniji. Več informacij o projektu in sodelujočih pridelovalcih je na voljo na spletni strani SPAR Slovenija.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

