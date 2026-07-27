Od torka nižje cene goriv in kurilnega olja

Od torka, 28. julija, do ponedeljka, 3. avgusta 2026, bodo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest veljale nižje regulirane cene pogonskih goriv in kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina bo stal 1,603 evra, kar je 4,6 centa manj kot doslej, liter dizelskega goriva 1,828 evra oziroma 2,7 centa manj, liter kurilnega olja pa 1,436 evra, kar predstavlja znižanje za 2,8 centa.

Za 50-litrski rezervoar bencina bo treba odšteti 80,15 evra, enaka količina dizla pa bo stala 91,40 evra. Tisoč litrov kurilnega olja bo po novi ceni stalo 1436 evrov brez stroškov prevoza.

Po ocenah pristojnega ministrstva bi bile cene brez državne regulacije občutno višje. Liter bencina bi stal okoli 1,802 evra, dizla okoli 2,043 evra, kurilnega olja pa približno 1,651 evra. Pri nakupu tisoč litrov kurilnega olja bi to pomenilo približno 215 evrov višji strošek.