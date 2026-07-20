Jutri občutno višje cene pogonskih goriv, kaj se bo podražilo najbolj?

Od jutri do vključno ponedeljka, 27. julija bodo v Sloveniji veljale nove regulirane cene pogonskih goriv in kurilnega olja, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko. V primerjavi z dosedanjimi cenami se bodo podražili bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje.

Liter 95-oktanskega neosvinčenega bencina bo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest stal 1,649 evra, kar je 6,1 centa več kot doslej, ko je znašala cena 1,588 evra za liter. Za 50-litrski rezervoar bo treba odšteti 82,45 evra. Po ocenah pristojnega ministrstva bi brez državne regulacije cena bencina dosegla približno 1,752 evra za liter.

Še izraziteje se bo podražil dizel. Nova regulirana cena bo znašala 1,855 evra za liter oziroma 13,2 centa več kot v preteklem obdobju, ko je liter stal 1,723 evra. Polnjenje 50-litrskega rezervoarja bo tako stalo 92,75 evra. Brez regulacije bi se cena po ocenah države povzpela na približno 1,959 evra za liter.

Podražilo se bo tudi kurilno olje, katerega cena bo znašala 1,464 evra za liter, kar je 14 centov več od dosedanjih 1,324 evra. FOTO: Jože Suhadolnik

Podražilo se bo tudi kurilno olje, katerega cena bo znašala 1,464 evra za liter, kar je 14 centov več od dosedanjih 1,324 evra. Za naročilo tisoč litrov bo treba odšteti 1464 evrov brez stroškov prevoza. Ministrstvo ocenjuje, da bi brez regulacije liter stal približno 1,568 evra, kar pomeni, da gospodinjstvo pri nakupu 1000 litrov zaradi regulacije prihrani okoli 104 evre.

Nove cene vključujejo veljavne trošarine, ki znašajo 0,41759 evra za liter bencina, 0,330 evra za liter dizelskega goriva in 0,07875 evra za liter kurilnega olja.

Regulirane cene pogonskih goriv se še naprej določajo na podlagi metodologije, ki upošteva sedemdnevno povprečje gibanja cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (PLATT'S European Marketscan) ter gibanje menjalnega tečaja med ameriškim dolarjem in evrom. Regulacija velja za 95-oktanski neosvinčeni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje, ki se prodajajo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest.