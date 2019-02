Od ukradenega sendviča do etičnega kodeksa

Kdaj etični kodeks za poslance?

»Stranke so svoje kadre v težavah praviloma branile do zadnje kaplje krvi, odpovedale so se jim šele, ko je bilo očitno, da so politična trupla.«

Gantar: Razmere niso kritične

Bomo dobili najmlajšega poslanca?



Glede na rezultat na državnozborskih volitvah bo po odhodu Darija Krajčiča državna volilna komisija mandat najprej ponudila leta 1991 rojenemu Niku Prebilu, ki je zaposlen kot predstavnik za odnose z javnostmi na zdravstvenem ministrstvu. Za mesto poslanca se je potegoval v volilnem okraju Žalec II. Prvostopenjski študij je zaključil na zdravstveni fakulteti, zdaj pa študij nadaljuje na magistrskem programu za mednarodne in diplomatske študije na Brdu. Če bo Prebil poslanski mandat sprejel, bo postal tudi najmlajši poslanec tega sklica; doslej je bila to prav tako poslanka LMŠ, leta 1990 rojena Jerca Korče.

Ljubljana – »Nihče ni dvomil o tem, kakšna bo njegova odločitev,« je dejal vodja poslancev LMŠ, ko je novinarjem pojasnjeval odstop poslanca Darija Krajčiča zaradi neplačanega sendviča v trgovini. Odločitev, ki v preteklosti za nekatere zdajšnje in nekdanje poslance še zdaleč ni bila samoumevna, bi v prihodnosti morala postati standard.Odločitev za odstop je poslanec Krajčič, pravijo v LMŠ, sprejel sam, po pogovoru z vodjem poslanske skupine Branetom Golubovićem dan za tem, ko je na odboru za kmetijstvo v torek pojasnjeval, kako se je v trgovini odločil preveriti njihov sistem kontrole, ker so ga pustili čakati. »Prvič v življenju sem to naredil. In sem šel lepo ven. Nihče ni pritekel ven, nihče ni tulil. Tudi tam, kjer imajo vse pod videonadzorom, gre tu pa tam kaj skozi,« je pojasnjeval Krajčič poslancem. Če so se mu ti ob tem muzali, so bili z odzivi po njegovem odstopu bolj zadržani.Da so v LMŠ z ekscesnim dejanjem poslanca opravili brez obotavljanja, je v DZ prej izjema kot pravilo. Predsednik in poslanec SNS, ki mu je konec junija lani parlamentarna skupščina Sveta Evrope izrekla dosmrtno prepoved članstva, ker da je zaradi podkupovanja iz Azerbajdžana glasoval proti sprejetju poročila, ki je bilo kritično do ravnanja Azerbajdžana s političnimi zaporniki, o odstopu ni niti razmišljal. Tudi poslanka SDni odstopila, ko je v prejšnjem mandatu za jopice za občinski odbora stranke kupila z občinskimi sredstvi. Čeprav je denar vrnila, sodni postopek na zahtevo občine Ruše, ki poslanki očita zlorabo uradnega položaja in napeljevanje k ponarejanju listin, še poteka. V obeh primerih so v Transparency International Slovenia in protikorupcijski komisiji državni zbor pozvali, naj začnejo upoštevati etični kodeks. K temu je poslance že večkrat pozvala tudi skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope (GRECO), a kodeks nikoli ni bil sprejet. »Že vseskozi poslušamo, kako poslanci sprejemajo etični kodeks, a jim ga na koncu nekako ne uspe sprejeti,« opozarja dr.s fakultete za družbene vede. Pravi, da so velike stranke, denimo SD in SDS, svoje kadre branile do zadnje kaplje krvi, ko se je človek znašel v težavah: »Odpovedali so se mu šele, ko je bilo očitno, da je politično truplo«. V tej smislu Haček odstop Krajčiča vidi kot nekaj novega, čeprav je mogoče razpravljati, ali je bila poteza pristna ali gre za nabiranje političnih točk LMŠ. A Haček pravi, da je za navadne državljane pravzaprav vseeno. Gre za zgled, za katerega bi si želeli, da bi mu poslanci večkrat sledili.O primernosti ravnanja »izbrancev ljudstva« se je javnost doslej spraševala v vsakem sklicu državnega zbora.pravi, da je bilo morda največ ekscesov prav takrat, ko sem bil on predsednik DZ, v času gospodarske krize, pri čemer je spomnil na aretacijo in obsodbo poslanca. A razmere v slovenskem parlamentu po njegovem kljub temu še zdaleč niso kritične. Z izjemo časopisnega obračunapred dobrima dvema desetletjema v parlamentu ni bilo fizičnih obračunov, nihče ni vrgel solzilca ... »Poslanci so odraz celotne družbe, zato niso načeloma nič boljši in nič slabši od tistih, ki jih volijo,« sklene Gantar, ki opozarja, da je zabloda, da se od poslancev pričakuje več kot od drugih državljanov. Pri tem opozarja, da so svoje naredile tudi nekatere spremembe v škodo poslanskega statusa, denimo bonitet po zaključenem mandatu. S tem je po njegovem položaj postal neprivlačen za ljudi, ki bi bili dobri na javnih funkcijah, zdaj pa raje ostajajo tam, kjer je možnost zaslužka večja.