Od zaslišanj odvisno, ali bo Knovs povabil na pogovor tudi premiera

Premier vabila na zaslišanje ni prejel, a tudi če bi ga, je slišati, da se ga ne bi udeležil, saj da gre za prekoračitev pooblastila Knovs. FOTO: Jure Eržen/Delo

Kdo je pristojen za nadzor?

Fronte predsednika Knovs



Predsednik Knovs Matej Tonin ima s Sovo oziroma kabinetom predsednika vlade odprto fronto tudi zaradi poročila o prisluškovalni aferi. Sova je na policijo in okrožno državno tožilstvo podala naznanilo, da so bili pri objavi javnega dela poročila večkrat razkriti tajni podatki. Nekdanja slovenska agentka Simona Drenik Bavdek, ki vseskozi opozarja, da je Knovs presegel svoje pristojnosti, pa je zdaj še zagrozila, da bo sprožila tožbo na upravnem sodišču in zahtevala sodno varstvo, če bo državni zbor nadaljeval obravnavo omenjenega poročila. Obravnava je sicer napovedana na decembrski seji.

Ljubljana – Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ( Knovs ) bo na jutrišnji seji znova obravnavala zakonitost in preudarnost zaposlovanja na Sovi. Nihče od trojice povabljenih – vključno z direktorjem Sove– se za zdaj ni opravičil, tako da je njihov prihod mogoče pričakovati. Od pogovora z njimi pa je po napovedi predsednika Knovs Mateja Tonina odvisno tudi, ali bo Knovs nadaljeval načrtovana zaslišanja premieraki vabila doslej sploh ni prejel, in njegove znanke N. H.Poleg direktorja Sove v državnem zboru pričakujejo še nekdanjega delodajalca znanke predsednika vlade, župana Škofljice, in glavno inšpektorico inšpektorata za javni sektor. Prva dva bodo zelo verjetno čakala vprašanja, v kakšnih okoliščinah se je N. H. na občini zaposlila, kako je to delovno mesto zapustila in zakaj se je nato zaposlila na Sovi. V javnosti so se med drugim pojavila namigovanja, da je delodajalca zamenjala kar med bolniškim dopustom. Vodja inšpektorata za javni sektor, ki je opravil pregled petih posamičnih zaposlitev v Sovi, pa bo članom pojasnjevala ugotovitve nadzora, ki je med drugim pod drobnogled vzel N. H. in tudi snaho. Nekaj napak je inšpektorat med svojim pregledom sicer odkril, a kot poudarja Lidija Apohal Vučković, nepravilnosti, ki so se omenjale v javnosti – med drugim, da je premier oziroma njegov kabinet vplival na njeno zaposlitev – niso zaznali.Dokument, ki ga je inšpektorat za javni sektor objavil v javnosti, je sicer anonimiziran, ne glede na to pa je iz njega mogoče razbrati, da za zaposlitev premierove znanke N. H. novo delovno mesto ni bilo na novo sistematizirano, je pa bila zaposlitev izpeljana brez javnega razpisa. Kandidatka je bila izbrana, čeprav ob zaposlitvi ni izpolnjevala pogojev, pač pa jih je (višja raven znanja tujega jezika) izpolnila naknadno. Tudi B. P. N., snaha Ljudmile Novak, je bila zaposlena brez javnega razpisa. Tik pred inšpekcijskim pregledom je bila iz Sove premeščena v drug organ javnega sektorja, ob zaposlitvi ni imela dovoljenja za dostop do podatkov stopnje tajno. V povezavi z obema navedbama inšpektorat opozarja na nepravilnost oziroma nujnost izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta pred novo zaposlitvijo v agenciji.Na ugotovitve inšpektorata se je predsednik Knovs Matej Tonin, ki ga Sova in kabinet predsednika vlade obtožujeta prekoračitve pooblastil in politizacije Knovs, odzval zadržano, a vztraja, da bodo nadzor nad zaposlovanjem na Sovi nadaljevali. Tonin je namreč že večkrat izpostavil, da ni mogoče izpeljati celovitega nadzora represivnega organa te vrste, če nimaš vpogleda v kadrovske zadeve. Sova pa trdi, da Knovs nima pristojnosti nadzora nad posamičnimi zaposlitvami, ampak je za to pristojen inšpektorat za javni sektor, ki je nadzor že opravil. A glede na odzive opozicijskih članov Knovs in tudi predsednika državnega zboraje pričakovati, da bodo skušali dilemo glede pristojnosti še razrešiti. Vprašanje sicer, kako. Parlamentarna zakonodajno-pravno služba namreč ni želela podati dodatnih pojasnil, saj bi tako po lastnih navedbah presegli pooblastila. Vprašanje pa je tudi, ali je za to res pristojno ustavno sodišče, kot je sprva poudarjal Tonin.