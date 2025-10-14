  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Odbor DZ o rekordnih milijardah za obrambo

    Predlog za naslednje leto predvideva več kot 1,4 milijarde, za 2027 pa več kot 1,5 milijarde evrov.
    Minister za obrambo Borut Sajovic je prepričan, da več zaostrenih razmer na geopolitičnem parketu zahteva več denarja za področje varnosti, odpornosti in obrambne sposobnosti države. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Minister za obrambo Borut Sajovic je prepričan, da več zaostrenih razmer na geopolitičnem parketu zahteva več denarja za področje varnosti, odpornosti in obrambne sposobnosti države. FOTO: Leon Vidic/Delo
    STA
    14. 10. 2025 | 21:41
    14. 10. 2025 | 21:45
    6:25
    A+A-

    Odbor DZ za obrambo se je seznanil s predlogom sprememb proračuna za leto 2026 in predlogom proračuna za leto 2027 ministrstva za obrambo. Predlog za naslednje leto predvideva več kot 1,4 milijarde evrov, kar je 74,3 milijona več v primerjavi s sprejetim načrtom za to leto. Predlog proračuna za 2027 predvideva več kot 1,5 milijarde evrov.

    image_alt
    Sankcije za Netanjahuja, a hkrati 24 milijonov evrov za izraelske rakete

    Minister za obrambo Borut Sajovic je uvodoma povedal, da več zaostrenih razmer na geopolitičnem parketu zahteva tudi več denarja za področje varnosti, odpornosti in obrambne sposobnosti države.

    image_alt
    Minister Borut Sajovic: Nakup opreme ni afera

    Med največjimi projekti tri baterije zračne obrambe srednjega dosega

    To odražata tudi predlog sprememb proračuna za leto 2016 in predlog proračuna za leto 2027, ki po njegovih besedah zagotavljata nadaljnjo modernizacijo in razvoj Slovenske vojske (SV). Prav tako zagotavljata dodatno opremljanje vojske s poudarkom na tako imenovani dvojni rabi ter sredstva za raziskave, razvoj in inovacije. Želijo tudi nadgraditi sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

    Sajovic je povedal, da znašajo obrambni izdatki za vojaške zadeve po predlogu načrta ministrstva za naslednje leto 1,26 milijarde evrov oziroma 1,71 odstotka BDP. Obrambni izdatki za vojaške zadeve za leto 2027 pa 1,4 milijarde evrov oziroma 1,83 odstotka BDP. Obrambna resolucija, ki jo je DZ sprejel junija, za leto 2026 sicer predvideva 2,2 odstotka BDP obrambnih izdatkov, za leto 2027 pa 2,40 odstotka BDP.

    Minister je nanizal številne projekte na področju investicij v prihodnjih dveh letih. Med njimi so med drugim kopenski sistem zračne obrambe, bojna kolesna vozila za izgradnjo srednjih sil, pehotna oborožitev, posodobitev vojaške infrastrukture, artilerijska sredstva, nacionalni zdravstveni center za izredne razmere, situacijski center kibernetske obrambe, taktična tovorna vozila, lahka oklepna vozila in večnamenski vojaški helikopter.

    Med največjimi projekti je izpostavil tri baterije zračne obrambe srednjega dosega Iris-T SLM v skupni vrednosti 370 milijonov evrov. Vsaka baterija bo obsegala taktično-operativni center, radar in tri lake raketne lanserje.

    image_alt
    Slovenija nakupuje izraelske rakete pri podjetju z enajstimi zaposlenimi

    Kritični v Levici

    Med razpravo so bili do potez vlade na področju obrambe med najbolj kritičnimi v Levici. Poslanka Nataša Sukič je ocenila, da je koalicija podlegla neutemeljenim zahtevam Nata glede oboroževanja. Meni, da vlada preveč lahkotno razpravlja o milijonih, ki jih namerava za to nameniti. »Komaj še sledimo, katere velike vojaške nakupe bomo objavili že jutri,« je dejala Sukič. »Si upa kdo reči, da so ti enormni nakupi pot k miru,« se je vprašala Sukič.

    Kritična je bila tudi do protioklepnega raketnega sistema Spike, ki ga predvidevata predloga proračunov za obe leti. »Vztrajanje pri nabavi teh raket pomeni podporo genocidu in podporo apartheidu izraelskega režima,« je dejala Sukič. Navedbo ministrstva, da Slovenija nima pogodbenega odnosa z izraelskim proizvajalcem sistema Rafaelom, temveč z nemškim proizvajalcem Eurospike, je označila za sprenevedanje.

    Tudi samostojni poslanec Miha Kordiš se je v večminutnih replikah zavzel za »politiko miru, ne politiko orožja«. Opozoril je, da obrambna politika ne sme ogroziti socialne, kar je poudarjala tudi poslanka SD Mojca Šetinc Pašek. Zavzela se je za jasen odgovor, koliko denarja bo Slovenija namenila nakupu ameriških raket zemlja-zrak za Ukrajino, kar je napovedal predsednik vlade Robert Golob.

    Neuradno za rakete zemlja-zrak za Ukrajino 43 milijonov evrov

    Minister Sajovic je na odboru dejal, da je ta podatek tajen. Po današnjih neuradnih informacijah POP TV je vlada v četrtek potrdila 50 milijonov dolarjev oziroma 43 milijonov evrov za omenjeno protizračno orožje, kar je po poročanju POP TV 40 milijonov dolarjev več, kot so predvideli septembra.

    Na odboru so bili bistveno bolj složni v največji koalicijski stranki Svoboda in opozicijski SDS. Poslanka Svobode Sandra Gazinkovski je ocenila, da sta dokumenta uravnotežena in razvojno naravnana glede na obrambno resolucijo, ki jo je potrdil DZ. Zatrdila je, da dokumenta izpolnjujeta zaveze Natu.

    Poslanec SDS Jožef Lenart je dejal, da je postopno dviganje sredstev logična odločitev vlade.

    Minister Sajovic je ponovil, da je sistem Spike v SV več kot desetletje. Dejal je, da od leta 2023, »ko se je začela vojna v Gazi, tudi genocid, nismo dobili od tam prav nobenega orožja«. Pojasnil je, da bo obrambno ministrstvo prihodnji dve leti temu projektu namenilo okoli 15 milijonov evrov za plačilo davka na dodano vrednost že izvedenega nakupa v letih 2022 in 2023.

    Oglasil je se je tudi državni sekretar na ministrstvu za obrambo Boštjan Pavlin, ki je sprva izrazil ogorčenje nad določenimi očitki poslancev o področju obrambe, še posebno vpričo predstavnikov SV. Povedal je, da je pričakoval očitke, ker ministrstvo za naslednje leto obrambni ni namenilo 2,2 odstotka BDP, kot določa resolucija, ampak 1,71 odstotka BDP. Zagotovil je, da je obrambni proračun zelo premišljen, glede na analize in izsledke nacionalne vaje Odpornost 2024.

    Novice  |  Slovenija
    Zdravnica

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    13. 10. 2025 | 16:59
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šport in duševno zdravje

    Mbappe razume Pogačarja, mama v skrbeh: To me žalosti in skrbi

    Mama Kyliana Mbappeja je spregovorila o stiskah, ki jih doživlja zvezdnik Real Madrida. Vozil se je s peugeotom 206, samo da bi videl, kako je biti normalen.
    Peter Zalokar 14. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Kalimnos

    Grški otok, ki se jeseni spremeni v Slovenijo

    Na stotine plezalnih smeri z znamenitimi kapniki in številne plaže, kjer se lahko potopiš v zelenomodro morje.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letuš

    Leta 2023 so imeli manj kot centimeter vode, zdaj jim grozi selitev

    Upravno sodišče je zaradi pomanjkljive obrazložitve odpravilo vladni sklep o rušitvi treh objektov na desnem bregu Savinje v Letušu.
    Špela Kuralt 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Intervju: »Tehnološko smo primerljivi z najboljšimi evropskimi sistemi«

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nov nasmeh, nova svoboda: napredne All-on-X metode v praksi

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    državni zboroboroževanjeministrstvo za obramboNato

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Rokomet
    Dober začetek

    Leon Ljevar blestel v Tivoliju, Slovan zmagovito začel evropsko popotovanje

    Ljubljanski rokometaši so v prvi tekmi EHF evropske lige premagali romunsko ekipo Baia Mare. Čez teden dni jih čaka gostovanje na Danskem pri Aarhusu.
    Peter Zalokar 14. 10. 2025 | 22:22
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Zimski športi

    Legendarni finski smučarski skakalec našel novo službo

    Na skakalnicah je Janne Ahonen osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. Zdaj pomaga finski reprezentanci v alpskem smučanju.
    Miha Šimnovec 14. 10. 2025 | 22:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Odbor DZ o rekordnih milijardah za obrambo

    Predlog za naslednje leto predvideva več kot 1,4 milijarde, za 2027 pa več kot 1,5 milijarde evrov.
    14. 10. 2025 | 21:41
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Premirje v Gazi

    Veliki načrti Donalda Trumpa za Bližnji vzhod, Srednjo Azijo in domačo politiko

    Uresničevanje predsednikove vizije bo odvisno od vlad v regiji. Krogi blizu neryorškega županskega kandidata Zohrana Mamdanija za globalno intifado.
    Barbara Kramžar 14. 10. 2025 | 21:04
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Evropski pokal

    V Stožicah so bili Grki vroči le na tribunah (VIDEO)

    Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo s prepričljivimi igrami, v Stožicah je z 80:59 padel še grški Aris. Sezono v Eurocupu so začeli s 3:0.
    Nejc Grilc 14. 10. 2025 | 20:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Odbor DZ o rekordnih milijardah za obrambo

    Predlog za naslednje leto predvideva več kot 1,4 milijarde, za 2027 pa več kot 1,5 milijarde evrov.
    14. 10. 2025 | 21:41
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Premirje v Gazi

    Veliki načrti Donalda Trumpa za Bližnji vzhod, Srednjo Azijo in domačo politiko

    Uresničevanje predsednikove vizije bo odvisno od vlad v regiji. Krogi blizu neryorškega županskega kandidata Zohrana Mamdanija za globalno intifado.
    Barbara Kramžar 14. 10. 2025 | 21:04
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Evropski pokal

    V Stožicah so bili Grki vroči le na tribunah (VIDEO)

    Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo s prepričljivimi igrami, v Stožicah je z 80:59 padel še grški Aris. Sezono v Eurocupu so začeli s 3:0.
    Nejc Grilc 14. 10. 2025 | 20:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Velika nagradna igra z bogatimi darili – skupno kar 5.000 EUR!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Med sodelavci se res dobro počutim« (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo