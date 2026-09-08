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    Slovenija

    Koalicija proti brezplačnim vrtcem

    Predlog je sicer že v koalicijski pogodbi vlade, je opozoril Luka Mesec. Vlada pripravlja svoj predlog.
    Kdo bo prvi za uvedbo brezplačnih vrtcev? FOTO: Mavric Pivk
    Galerija
    Kdo bo prvi za uvedbo brezplačnih vrtcev? FOTO: Mavric Pivk
    STA, R. I.
    8. 9. 2026 | 17:47
    8. 9. 2026 | 18:14
    5:22
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    Odbor DZ za izobraževanje, mladino in znanost je zavrnil predlog novele zakona o vrtcih, ki ga je vložila Levica, uvedel pa bi brezplačne vrtce. Koalicija je med drugim poudarila, da predlog ni finančno vzdržen ter je krivičen do zasebnih vrtcev in občin, zato je treba počakati na predlog vlade. Pripravila ga bo predvidoma do konca leta.

    Sokoordinator in poslanec Levice Luka Mesec je v obrazložitvi predlagatelja dejal, da bi vrtci morali biti brezplačni, saj je za večino staršev predšolskih otrok veliko breme.

    Mesec meni, da gre za primer politike, s katerim bi razbremenili srednji sloj in mlade družine. Poleg tega je ocenil, da je vprašanje, zakaj se mnogi mladi ne odločajo za otroke, velikokrat povezano z visokimi življenjskimi stroški. Predvideva, da bi ukrep državo stal okoli 170 milijonov evrov na leto.

    Brezplačni vrtci so ne nazadnje zapisani v koalicijski pogodbi vlade, je še dodal Mesec.

    Vlada pa predloga Levice ne podpira. Mateja Urbančič Jelovšek z direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo je dejala, da se zavzemajo za postopno uvedbo brezplačnih vrtcev. Poleg tega je poudarila, da je predlog pomanjkljiv, saj ne uvaja brezplačnega varstva v zasebnih vrtcih brez koncesije.

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    Tudi denar za leto 2027 v občinskih in državnem proračunu za ta ukrep ni zagotovljen. Meni še, da je ocena predlagateljev o dodatnih stroških podcenjena, ocene ministrstva kažejo na 210 milijonov evrov stroškov, torej za 40 milijonov evrov več.

    Ob tem se je oglasil predlagatelj Mesec, ki je dejal, da se strinjajo s postopno uvedbo brezplačnih vrtcev.

    Razhajanja o pravem času

    Tako koalicija in opozicija sta se v razpravi strinjali o pomenu uvedbe brezplačnih vrtcev, razhajali pa sta se v vprašanjih, kdaj in kako jih uvesti.

    Poslanko Adrijano Kocijančič iz SDS veseli, da uvedbo podpirajo vsi, so pa v predlogu Levice mnoge sive pege. Predlog namreč razbremenjuje starše, občine pa bi medtem ohranile obstoječi delež financiranja, torej razliko med ceno programov in sredstvi državnega proračuna. Tudi zato je treba po oceni Kocijančičeve počakati na vladni predlog, ki ga ta že pripravlja.

    Koalicijsko pogodbo za mandat 2026–2030, so 21. maja 2026 podpisali SDS, Demokrati Anžeta Logarja, NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča. Vlada je ta dokument objavila tudi na uradni strani GOV.SI. Vendar pa niso določili roka, faz uvedbe ali načina financiranja. FOTO: Delo
    Koalicijsko pogodbo za mandat 2026–2030, so 21. maja 2026 podpisali SDS, Demokrati Anžeta Logarja, NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča. Vlada je ta dokument objavila tudi na uradni strani GOV.SI. Vendar pa niso določili roka, faz uvedbe ali načina financiranja. FOTO: Delo

    Tudi Iva Dimic iz NSi, SLS in Fokus se je zavzela za to, da počakajo na vladni predlog. Najlažje je namreč predlagati spremembe takrat, ko jih ni treba tudi izpeljati, je bila Dimičeva kritična do opozicije.

    Je pa dodala, da je mladi družini, ki je v najemu, saj prejšnja vlada ni zagotovila stanovanj, težko plačati še okoli 500 evrov za vrtec. »Prepričana sem, da bomo rešitve dobili kmalu na mizo,« je dejala Iva Dimic.

    Franc Križan iz Demokratov je poudaril, da se vsi zavedajo pomena predšolske vzgoje. Se mu pa ne zdi fiskalno vzdržno, da bi uvedli brezplačne vrtce ravno zdaj. Poleg tega občinam brez dodatnih virov nalaga verjetno enormne posredne stroške za gradnjo novih oddelkov in zaposlovanje vzgojiteljev. Zdi se mu, da gre predvsem za uveljavljanje všečnih obljub.

    Opozicijski Svoboda in SD sta se za predlog zavzeli. Nekdanji šolski minister in poslanec Svobode Vinko Logaj je poudaril, da predlog zagotavlja večjo dostopnost vrtca za vse otroke. Kot je dejal, bi se s tem zagotovo zmanjšalo tveganje socialne izključenosti otrok, povečale pa bi se tudi možnosti za šolsko uspešnost.

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    Matej Arčon iz Svobode pa je koaliciji očital, da njihovi argumenti za zavrnitev predloga ne »pijejo vode«, gre pač za to, da predlagatelj brezplačnih vrtcev »ni pravi«, saj da se pod to spremembo želijo podpisati sami.

    Damijan Bezjak Zrim iz SD meni, da bi širšemu delu prebivalstva z uvedbo brezplačnih vrtcev olajšali življenje. Kot je dejal, bi srednji razred od svojega dela lahko tudi živel.

    Poslanec Resnice Aleksander Štorek pa je dejal, da podpirajo brezplačne vrtce kot cilj družinske in socialne politike, ne podpirajo pa predloga, saj da je nedodelan.

    Resnica je k predlogu zato vložila več dopolnil, med drugim postopno uvedbo brezplačnega vrtca v treh letih. Dopolnila so člani opozicije večinoma podprli, koalicije pa zavrnili. Predlog novele kot celote pa prav tako ni dobil podpore odbora, zato se je zanj zakonodajni postopek zaključil.

    So se pa člani odbora danes seznanili tudi z evalvacijo uresničevanja resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 za obdobje 2022-2024.

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