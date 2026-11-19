Oddajanje stanovanja je lahko dobrodošel vir dodatnega prihodka, vendar prinaša tudi tveganja. Kaj se zgodi, če najemnik preneha plačevati najemnino, ne poravna tekočih stroškov ali poškoduje stanovanje? Čeprav se lastniki pogosto zanašajo na najemno pogodbo in varščino, ti ne zagotavljata vedno zadostne zaščite.

Zato je pomembno, da lastnik že pred oddajo stanovanja poskrbi za ustrezno pogodbeno ureditev, dokumentira stanje nepremičnine in preveri možnosti dodatnega zavarovanja. Pravočasni ukrepi lahko bistveno zmanjšajo tveganje za neprijetne zaplete in finančno izgubo.

Kaj mora vsebovati najemna pogodba, kdaj je smiselna sklenitev pogodbe pri notarju in kako lahko lastnik ukrepa ob neplačevanju najemnine? Ali zavarovanje krije tudi škodo, ki jo povzroči najemnik?

Na Deloindom.si preverite, katere ukrepe je priporočljivo sprejeti še pred predajo ključev in kako zaščititi svoje premoženje, če se oddajanje stanovanja zaplete.

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