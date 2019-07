Oddih ali potovanje – uresničite svoje odkrite želje!

Gotovinski kredit vam bo pomagal izpolniti želje. Foto:Getty Images/istockphoto

Priznajmo si – svoje delovne baterije moramo redno polniti. Oddih, potovanje ali počitnice nas napolnijo z novim valom dodatne energije, ki jo za uspešno delo še kako potrebujemo.Ob tem ni pomembno, ali ste bolj pustolovskega duha in radi raziskujete nove, oddaljene kraje ali pa se povsem dobro počutite pri kolesarskih ali motorističnih potepanjih po naši deželi. Pomembno je, da uresničite svoje želje – zamenjate lokacijo, pobegnete rutini in si privoščite nekaj »za dušo«.Kljub varčevanju za poletne aktivnosti nas med letom lahko presenetijo nepredvideni stroški, zaradi katerih prihranki izginejo. Ker je »odklop« vseeno nujno potreben, da s polno paro še naprej uresničujemo svoje načrte za prihodnost, je izbiraprava izbira.Gotovinski kredit je, ki vam omogoča, da v čim krajšem času uresničite svoje načrtovane ali nenačrtovane želje – naj bo to nov avtodom, avto, gorsko kolo, motor, bazen na domačem vrtu ali pa dolgo pričakovane počitnice v tujini.Namenjen je. Odplačilna doba je vse(do 8 let lahko tudi brez zavarovanja), celotno. Fiksne in spremenljivesokredita pale z vašo kreditno sposobnostjo.si hitri gotovinski kredit do 10.000 EUR z odplačilno dobo do 5 let lahko naročijo kar v spletni banki SKB NET ali mobilni banki MOJ@SKB.Za svojo varnost dodatno poskrbite tako, da ob najemu kredita, s katerim boste zavarovani vi sami, vaša(skupno največ 0,30 odstotne točke).Ob najemu kredita za počitnice pri SKB priporočajo, s katerim boste na poti še posebej brezskrbni.namreč pokrivaZ SKB gotovinskim kreditom tudi vi uresničite svoje želje. Naj iz skritih postanejo odkrite! Vse dodatne informacije dobite na spletni strani in