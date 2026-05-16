  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Odgovornost do ljudi in države je rodila vojaško disciplino

    Slovenska vojska proslavlja 35. rojstni dan, svet se je od tedaj močno spremenil, a za našo vojsko je človek ostal v ospredju.
    »Pravi vojak se ne bori zato, ker sovraži tisto, kar je pred njim, ampak zato, ker ljubi tisto, kar je za njim,« je zapisal britanski filozof G. K. Chesterton. Da ljudje tudi na pripadnike Slovenske vojske gledajo tako, kaže velik ugled te institucije med Slovenci. Foto Voranc Vogel
    Galerija
    »Pravi vojak se ne bori zato, ker sovraži tisto, kar je pred njim, ampak zato, ker ljubi tisto, kar je za njim,« je zapisal britanski filozof G. K. Chesterton. Da ljudje tudi na pripadnike Slovenske vojske gledajo tako, kaže velik ugled te institucije med Slovenci. Foto Voranc Vogel
    Novica Mihajlović
    16. 5. 2026 | 05:00
    12:42
    A+A-

    Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske bodo danes na osrednji slovesnosti v Novem mestu praznovali svoj dan v spomin na 15. maj 1991. Takrat se je v učnih centrih Teritorialne obrambe na Igu pri Ljubljani in v Pekrah pri Mariboru začelo usposabljanje skupno 300 nabornikov v slovenskem jeziku. Pogovarjali smo se z ljudmi, ki so tedaj bili v različnih vlogah vpleteni v rojevanje nove vojske.

    David Ozebek, ki je bil spomladi 1991 star 21 let, je služil vojaški rok v Učnem centru Pekre. Tam je bil s še 119 naborniki v prvi generaciji slovenskih vojakov, ki so prvič izpolnjevali povelja v slovenskem jeziku in prvič oblekli slovensko uniformo. Preostalih 180 nabornikov prve generacije se je usposabljalo na Igu.

    »Takrat se je že čutilo, da Jugoslavija razpada. Fantje naše generacije smo bili v strahu, kam nas bodo napotili v vojsko. Nismo si želeli za 12 mesecev kam daleč, v neznano, proč od doma. Uspelo se mi je izogniti nekaj vpoklicem v jugoslovansko armado. A ko so me znova, napol tajno, poklicali na razgovor ter omenili služenje v Sloveniji v bližini Maribora, ki bo potekalo v slovenskem jeziku in v slovenski uniformi, sem takoj prikimal. Čutil sem olajšanje in čast, da bom lahko služil Sloveniji,« pravi Ozebek, ki je danes podpolkovnik v Slovenski vojski.

    Slovenska beseda je bila vir motivacije

    Brigadir Igor Šepec je namestnik poveljnika Poveljstva sil Slovenske vojske, podpolkovnik Dušan Lazar pa poveljuje 75. teritorialnemu polku. Pred 35 leti je bil Šepec inštruktor na Igu, Lazar pa je vodil učno enoto v Pekrah. »

    Prešerno vzdušje ob prihodu nabornikov je že dopoldne napovedovalo začetek 'nove dobe'. Skoraj ni bilo nabornika, ki ga ne bi pospremili na služenje družina, prijatelji, čutiti je bilo veselje in ponos,« se 15. maja 1991 spominja brigadir Šepec. Vedeli so, da so ena ključnih tarč morebitnega posredovanja Jugoslovanske ljudske armade (JLA), kar se je potrdilo že po osmih dneh, ko je JLA obkolila učni center v Pekrah, in postalo jim je jasno, da poti do osamosvojitve brez konflikta ne bo. To so potrdili tudi dogodki v Mariboru, ki so pripeljali do prve smrtne žrtve.

    Brigadir Igor Šepec, namestnik poveljnika Poveljstva sil, s Slovensko vojsko živi vse od njenega rojstva. V prihodnjem letu načrtuje odhod v pokoj, za prihodnost vojske pa ga ne skrbi. Foto Leon Vidic
    Brigadir Igor Šepec, namestnik poveljnika Poveljstva sil, s Slovensko vojsko živi vse od njenega rojstva. V prihodnjem letu načrtuje odhod v pokoj, za prihodnost vojske pa ga ne skrbi. Foto Leon Vidic

    »Nenehno sta se prepletali negotovost in neomajna odločnost. Nismo imeli sreče, da bi delovali po popolnih načrtih, temveč je večina stvari nastajala na terenu, s sprotno iznajdljivostjo in improvizacijo. Bistvena sta bila le naše zaupanje v skupni cilj in sposobnost, da smo povezali ljudi, pripravljene prevzeti odgovornost,« se spominja Lazar.

    Uvajanje slovenskega jezika v vojaško urjenje ni bilo zgolj organizacijsko vprašanje, ni bilo strokovne terminologije in učnega gradiva niti kadra, pripravljenega na izvajanje usposabljanja v maternem jeziku, izrazoslovje in postopke so morali prevesti, prilagoditi ali ustvariti povsem na novo.

    »Kljub začetnim oviram je prav slovenska beseda ključno vplivala na moralo in motivacijo vojakov. Ti so vsebine razumeli hitreje in globlje, hkrati pa so se močneje poistovetili s svojo nalogo. Prvič so začutili, da služijo domovini v jeziku, ki mu pripadajo,« pojasnjuje Lazar.

    Brez motiviranih ljudi ni vojske

    Podpolkovnik Lazar se prve generacije slovenskih vojakov spominja kot izjemno motivirane, željne znanja in pripravljene prispevati k napredku.

    »Prav ta njihova energija je postala eden ključnih stebrov našega uspeha,« je prepričan. Ker se je usposabljanje prve generacije začelo 15. maja, torej v času, ko je tedaj še skupno državo obvladovala JLA, se brigadir Šepec spominja, da ga je najbolj skrbela možnost neposrednega udara JLA na njegove varovance, ki so bili še vsi skoraj otroci in do 25. junija še niso mogli pridobiti ustrezne individualne vojaške usposobljenosti, kaj šele oblikovati in izuriti kolektivov oddelčne in vodne sestave, pripravljene za bojno delovanje.

    Lazar in Šepec se strinjata, da je bila največje breme za prav tako mlade inštruktorje odgovornost, tako do ljudi kot do države. Nihče ni mogel predvideti, kako se bodo dogodki razvijali in zaostrili.

    »Na operativni ravni so bila v ospredju zahtevna vprašanja opreme, usposobljenosti in organizacije, hkrati pa nas je nenehno spremljal občutek, da bi morali biti pripravljeni še bolje. Z današnje perspektive vidim, da so bile skrbi povsem upravičene, vendar so nas prav te silile k večji osredotočenosti in brezkompromisni učinkovitosti. To nenehno previdnost smo pretopili v vojaško disciplino,« poudarja Lazar.

    Ni bilo strokovne terminologije in učnega gradiva niti kadra, pripravljenega na izvajanje usposabljanja v maternem jeziku, izrazoslovje in postopke so morali prevesti, prilagoditi ali ustvariti povsem na novo.

    Prva generacija je pokazala prihodnjo smer in način dela z naborniki v Slovenski vojski, ki sta se močno razlikovala od tedaj znanih metod.

    »Prva generacija je izpolnila svoj simbolni namen, saj je predstavljala enega prvih in največjih uporov takratni centralni politiki in generaliteti JLA, kjer je prevladovalo mišljenje, da si Slovenci ne bodo drznili bojkotirati napotitve svojih nabornikov na služenje v okviru takratne Jugoslavije. Doživela je bojne izkušnje, ki so spremenile marsikateri kasnejši program in učni načrt usposabljanja,« pove brigadir Igor Šepec.

    Inštruktorje je skrbelo, ker so imeli njihovi varovanci na voljo izjemno malo časa za pripravo in so se čez noč znašli sredi nevarne realnosti. »Naša največja skrb sta bila njihova varnost in vprašanje, ali se bodo v ekstremno stresnih okoliščinah znali pravilno odzvati. Ob vseh operativnih težavah so bile prisotne tudi globoke moralne dileme,« pravi Lazar.

    Vojak stroja, ki brni v ozadju, ne sliši

    Ozebek se spominja, da so bili v Pekrah sredi usposabljanja, ko so jih obkolila oklepna vozila JLA, nabornike so premestili na varnejši prostor, v amfiteater. Kot je dejal, se lahko le zahvalijo odločnemu odzivu teritorialne obrambe, policije, siloviti reakciji Mariborčanov, voznikom in novinarjem, ki so se znašli na prizorišču, da »Pekre niso padle in so bile po skoraj 17 urah merjenja z orožjem iz oči v oči z močno oboroženim nasprotnikom ubranjene«.

    Vse je delovalo, kot je moralo, predvsem zaradi temeljitih predhodnih priprav na oblikovanje slovenske vojske, ki so že od oktobra 1990 potekale na tedanjem Republiškem sekretariatu za ljudsko obrambo (RSLO).

    Matjaž Vrhunc, podpolkovnik na civilni dolžnosti na ministrstvu za obrambo, je bil član delovne skupine, odgovorne za pripravo in izvedbo projekta usposabljanja nabornikov zunaj JLA v organizaciji republiških organov. »Ko se danes, 35 let kasneje, ozrem nazaj, vidim, da je bil ta projekt veliko več kot samo priprava in uvedba sprememb na področju služenja vojaškega roka.

    V resnici je bil del začetnih aktivnosti vzpostavitve nove Teritorialne obrambe (bodoče Slovenske vojske), saj so sočasno potekale tudi druge pomembne aktivnosti. Decembra 1990 je bil uveljavljen nov znak TO, izdelane so bile prve uniforme ter oznake činov in položajev. Vse to je pomembno znamenje lastne vojske in je tako dalo slutiti, da jo gradimo. Izdelane so bile tudi nove formacijsko-organizacijske strukture posameznih enot,« pojasnjuje Vrhunc.

    Solidarnost, timski duh, skrb za sočloveka in popolno zaupanje soborcu so le nekatere od pozitivnih vrednot, ki jih goji Slovenska vojska. Prizor je z enega od terenskih urjenj gojencev šole za častnike. Foto Voranc Vogel
    Solidarnost, timski duh, skrb za sočloveka in popolno zaupanje soborcu so le nekatere od pozitivnih vrednot, ki jih goji Slovenska vojska. Prizor je z enega od terenskih urjenj gojencev šole za častnike. Foto Voranc Vogel

    Prizna, da so bili v časovni stiski. Delo so začeli oktobra 1990, do začetka poskusnega usposabljanja nabornikov na Igu in v Pekrah 15. maja 1991 so morali načrtovati in zagotoviti primerno materialno in zdravstveno oskrbo, ustrezne programe usposabljanja, izbrati, zaposliti in usposobiti ustrezne kadre za usposabljanje vojakov, izvesti napotitev nabornikov ter vzpostaviti optimalno organizacijo in izvajanje usposabljanja. Sočasno so hiteli razvijati in izdelovati nove uniforme, oznake, preostalo obleko in obutev.

    »Zagotoviti je bilo treba ustrezne namestitvene zmogljivosti, za kar so bili opravljeni predhodni ogledi, izbor in gradbene adaptacije prostorov in objektov na lokacijah obeh bodočih učnih centrov. Prav tako je bilo treba določiti kriterije za opremo spalnic za vojake, učilnic in pisarn za zaposlene ter vse te prostore ustrezno opremiti,« našteva Vrhunc.

    En mesec za inštruktorja, šest za vojaka

    Težišče Vrhunčevega dela je bilo zagotoviti ustrezne programe usposabljanja. Struktura in vsebina usposabljanja, metodologija izvajanja, učna sredstva, poligoni in strelišča, tisk in distribucija programov in učne dokumentacije ter literature, vse to se je našlo na njegovem seznamu nalog. »Poudarek pa je bil na nabavi zadostnega števila pehotnega orožja in streliva ter bojnih, manevrskih in vadbenih sredstev,« pravi sogovornik.

    Del vojaške strokovne literature so izdelali na novo, nekaj pa so je tudi prevedli in prilagodili. V začetku marca 1991 je republiški sekretar za ljudsko obrambo na predsedstvo Republike Slovenije posredoval osnutek odredbe o pripravi in izvedbi poskusnega usposabljanja vojakov v enotah Teritorialne obrambe in ga prosil za mnenje. Predsedstvo je soglašalo z odredbo, ki je določala temelje in okvir usposabljanja, in se strinjalo, da se poskusno usposabljanje začne maja 1991.

    RSLO je na tej podlagi lahko izdal odredbo o pripravi in izvedbi poskusnega usposabljanja vojakov in tako so za oboje dobili tudi formalnopravno podlago.

    Poskusno usposabljanje vojakov je bilo prilagojeno šestmesečnemu vojaškemu roku in je potekalo v dveh fazah. V prvi fazi, ki je trajala tri mesece, so se vojaki usposabljali v učnih centrih ter pridobili temeljna znanja in veščine. V drugi fazi pa so se usposabljali za svoja formacijska mesta v bojnih enotah.

    Poskusno usposabljanje vojakov je bilo prilagojeno šestmesečnemu vojaškemu roku in je potekalo v dveh fazah. V prvi fazi, ki je trajala tri mesece, so se vojaki usposabljali v učnih centrih ter pridobili temeljna znanja in veščine. V drugi fazi pa so se usposabljali za svoja formacijska mesta v bojnih enotah. »Takšna organizacija je omogočila usposobljenost vojaka kot posameznika in izurjenost enote za izvajanje bojnih nalog,« pojasnjuje Vrhunc.

    Tričlanska delovna skupina je zato izdelala ustrezne programe poskusnega usposabljanja nabornikov v učnih centrih, poskusnega bojnega usposabljanja vojaških obveznikov v drugi fazi ter program tečaja inštruktorjev in komandirjev za usposabljanje vojaških obveznikov v učnih centrih.

    Na enomesečnem tečaju aprila 1991 v Poljčah so se bodoči inštruktorji in poveljniki med drugim seznanili z novostmi v načinu usposabljanja nabornikov v primerjavi s tistim, ki je bil v veljavi v JLA, s ciljem, da se v prvih dvajsetih dneh usposobijo za delo z vojaškimi obvezniki med usposabljanjem v učnih centrih ter za vodenje življenja in dela vojaškega kolektiva.

    »Ponos in energijo ter pričakovanje tistega časa je z današnjega vidika težko opisati, dejstvo pa je, da se vsi, ki smo bili del osamosvojitvenih procesov, morda sploh ne zavedamo, kakšno srečo smo imeli, da smo se v brezmejnosti zgodovine našli v tistem času na tistem mestu, v procesu, ki bo z najžlahtnejšimi črkami zapisan v zgodovino naroda,« se obdobja rojevanja Slovenske vojske spominja brigadir Šepec.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dirigent bi lahko ostal brez stanovanja

    Patrik Greblo pred 14 leti plačal stanovanje v Dunajskih kristalih. Ker je šel prodajalec v stečaj, SDH zahteva, da ga še enkrat kupi.
    Aleksander Brudar 15. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Terme Olimia v Podčetrtku odpirajo največjo naložbo doslej

    Z direktorjem Term Olimia Florjanom Vasletom smo se pogovarjali, kaj bodo po novem ponujali družinam, parom in upokojencem ter zakaj jim posel cveti.
    Maja Grgič 15. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Ljubljana

    Avtobus LPP do smrti povozil peško

    Mlajše dekle je na kraju dogodka podleglo poškodbam. Kaj o dogodku pravi policija in kako so se odzvali na LPP?
    15. 5. 2026 | 16:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
    13. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PAMETNA SAMOOSKRBA

    Kako s položnico za elektriko kupiti elektrarno?

    Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
    12. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So ledeni možje mit ali resnica?

    So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    INTERNET

    Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

    Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
    11. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Zavarovanja ne odražajo podnebne realnosti

    Naravne nesreče so po podatkih svetovne pozavarovalnice Munich Re v zadnjih letih povzročile rekordne gospodarske škode.
    Miran Varga 16. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Digitalna podpora pri največjih življenjskih odločitvah

    Za gradnjo, prenovo in nakup nepremičnin platforme uporabnikom prihranijo čas ter pomagajo pri boljših finančnih odločitvah.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Manj razpršenih lokacij, več tehnoloških centrov

    Pomembnost je uravnoteženje vlaganj med strateško infrastrukturo, avtomatizacijo in aktivnim upravljanjem poslovnih nepremičnin.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Kakovostna gradnja

    Med kriteriji kakovostne gradnje tudi zaščita pred hrupom in ohranjanje toplote

    Šele ko stavba preseže zahteve, ki jih mora izpolnjevati po zakonu, lahko začnemo govoriti o kakovosti.
    Milka Bizovičar 16. 5. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    dan Slovenske vojskeSlovenska vojskaosamosvojitevTeritorialna obramba

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tehnologija

    Nvidia postala gospodarsko večja od vseh evropskih držav

    V Evropi ni podjetja, ki bi se lahko primerjalo z ameriškimi tehnološkimi velikani. Največje evropsko podjetje je nizozemski proizvajalec čipov ASML.
    16. 5. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    (Knjiga tedna) Lisa Ridzén: Žerjavi letijo na jug

    Čustven švedski roman je prvenec Lise Ridzén, ki je nastal ob raziskovanju moškosti v podeželskih skupnostih.
    16. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Neli Selan: Kako kuham, odkar sem mama?

    Kaj pristane na krožniku mlade mamice in malega kritika? In česa ne jesta?
    Odprta kuhinja 16. 5. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Končnica lige NBA

    Mladi košarkarji San Antonia poslali jasno sporočilo

    Anthony Edwards, zvezdnik Minnesote, že v zadnji četrtini stopil do klopi tekmecev in jim športno čestital za napredovanje v finale zahodne konference lige NBA.
    16. 5. 2026 | 07:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Regres

    Javnim uslužbencem izplačan regres, koliko bodo dobili na račun?

    Letos je bil višji za skoraj 300 evrov. Regres pripada tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo.
    16. 5. 2026 | 07:18
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Neli Selan: Kako kuham, odkar sem mama?

    Kaj pristane na krožniku mlade mamice in malega kritika? In česa ne jesta?
    Odprta kuhinja 16. 5. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Končnica lige NBA

    Mladi košarkarji San Antonia poslali jasno sporočilo

    Anthony Edwards, zvezdnik Minnesote, že v zadnji četrtini stopil do klopi tekmecev in jim športno čestital za napredovanje v finale zahodne konference lige NBA.
    16. 5. 2026 | 07:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Regres

    Javnim uslužbencem izplačan regres, koliko bodo dobili na račun?

    Letos je bil višji za skoraj 300 evrov. Regres pripada tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo.
    16. 5. 2026 | 07:18
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Aplikacija, ki olajša nakupovanje

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spomladanski oddih ob morju

    Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

    »Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Povešene veke niso le estetska tema

    Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Karpalni kanal: zakaj prsti mravljinčijo, roka pa izgublja moč?

    Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenski velikan ruši stara pravila

    Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NEVERJETNO

    Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PREHRANSKA DOPOLNILA

    Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

    Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

    Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V TRENDU

    Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

    Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 14:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Kdo bo jutri odločal o podatkih vašega podjetja?

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

    Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
    12. 5. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenci končno unovčili svoje ideje

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

    Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
    11. 5. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

    Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    15. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo