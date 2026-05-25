Odhajajoča vlada sprejema še zadnje kadrovske odločitve

Odhajajoča vlada je na petkovi dopisni seji razrešila direktorico vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Petro Bezjak Cirman, za vršilko dolžnosti direktorice Ukoma pa imenovala Špelo Vovk, dosedanjo vodjo sektorja za promocijo Slovenije. Vlada se je seznanila tudi z odstopoma državnih sekretarjev na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Urbana Kodriča ter ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tine Seršen, razrešila pa je tudi državno sekretarko na zunanjem ministrstvu Melito Gabrič.

Kot je še razvidno s spletišča vlade, je na dopisni seji s položaja generalne direktorice direktorata za socialne zadeve na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razrešila Barbaro Goričan ter za vršilko dolžnosti imenovala Polono Obrč. Po neuradnih informacijah naj bi nekaj menjav izvedla še v prihodnjih dneh – po napovedih nove koalicije naj bi četrta vlada Janeza Janše prisegla že na začetku junija.

Vršilka direktorice vladnega urada za komuniciranje (Ukom) je postala Špela Vovk (na arhivski fotografiji), dosedanja vodja sektorja za promocijo Slovenije in nekdanja svetovalka predsednika republike Boruta Pahorja. FOTO: Uroš Hočevar

Mandati državnih sekretarjev so vezani na mandate ministrov, tako bo vsem aktualnim državnim sekretarjem funkcija prenehala z imenovanjem nove vladne ekipe. Ta bo imela tudi možnost, da zamenja predstojnike državnih organov in direktoratov. Zakon o javnih uslužbencih namreč določa, da lahko funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja na ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja na ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva in načelnika upravne enote ne glede na razlog.

Razrešitev po tej določbi je ne glede na to, kdaj je funkcionar nastopil funkcijo, možna tudi v enem letu od imenovanja uradnika na položaj. Med prvimi menjavami je pričakovati tudi spremembe na čelu Ukoma.