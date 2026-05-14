Odhajajoča vlada zmanjšuje izdatke in krpa proračunsko luknjo

Proračunski porabniki so doslej predlagali za 370 milijonov evrov ukrepov, s katerimi namerava odhajajoča vlada zmanjšati izdatke in pustiti finance v okviru dovoljenega primanjkljaja. Do ponedeljka imajo resorji – doslej se jih je odzvalo približno polovica – čas, da najdejo še kakšno dodatno rezervo, dokončno pa bo vlada to potrdila na seji prihodnji četrtek.

Kaj bo z javnimi financami po sprejetju interventnega zakona, pa je odgovornost tistih, ki so zanj dvignili roko, poudarja Klemen Boštjančič, finančni minister, ki opravlja tekoče posle.

Vlada se je na današnji seji seznanila z naborom ukrepov, s katerimi bodo, kot se je izrazil Boštjančič, »lahko zagotovili, da Slovenija tudi v prihodnje ostane finančno stabilna, kredibilna in razvojno usmerjena«. Namen je znižati oceno javnofinančnega primanjkljaja za leto 2026, ki po aprilskem spontanem scenariju znaša 3,4 odstotka BDP, na prvotno predvidenega v višini 2,9 odstotka BDP.

Ta razkorak v porabi ni nastal kot posledica ene same odločitve, ampak kombinacije več dejavnikov, je navedel odhajajoči finančni minister in med njimi naštel zvišanje minimalne plače (za dobrih 16 odstotkov, s 1278 na 1482 evrov bruto) in z njo povezanih transferjev (denimo nadomestila za brezposelnost, ki je od januarja navzdol in navzgor omejeno z od 70 do 130 odstotkov minimalne plače, prej ni mogel presegati 892 evrov bruto, zdaj pa je najvišji 1926 evrov bruto), višje stroške zdravstvene blagajne, hitrejše črpanje kohezijskih sredstev, kar na drugi strani pomeni tudi višja vplačila v proračun, uvedbo zimskega regresa ter določene stroške, povezane s Premogovnikom Velenje.