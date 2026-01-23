Zdravstvena blagajna: odhodki rastejo hitreje od prihodkov

V javno zdravstveno blagajno se je lani nateklo dobrih 5,76 milijarde evrov, izdatkov je bilo za 5,85 milijarde, primanjkljaj so pokrili iz presežkov preteklih let. Skrb vzbujajoče je, da so se v primerjavi z letom prej prihodki zvišali za osem odstotkov, odhodki pa za več kot enajst. Zmanjšanje nepotrebnih storitev, soupravljanje čakalnih dob in ukrepi za obvladovanje absentizma so med usmeritvami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za izboljšanje dostopnosti zavarovancev do storitev.

Število ljudi brez izbranega osebnega zdravnika se je lani v primerjavi z 2024. zmanjšalo za več kot 10.000, a jih je bilo 31. decembra 2025 še vedno kar 136.533. Čeprav ta podatek kaže na izboljšanje stanja na tem področju, ne pomeni razloga za optimizem in mora snovalce zdravstvene politike skrbeti. Resnih izzivov na tem področju je še kar nekaj.