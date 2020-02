Odjeknila silovita eksplozija v romskem naselju Žabjak

Del romskega naselja Žabjak. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Novo mesto – Danes okoli 13. ure je v romskem naselju Žabjak odjeknila močna eksplozija. Poškodovani sta dve osebi. Naš bralec nam je sporočil, da je eksplodirala bomba, vendar tega na novomeški policijski upravi niso potrdili.Po besedah tiskovne predstavnice na novomeški policijski upravije se je res zgodila eksplozija in poškodovani sta dve osebi različnih starosti. »Kaj točno je eksplodiralo, ne moremo povedati, ker so policisti in kriminalisti še na kraju dogodka,« je povedala Drenikova in dejala, da se je zgodila nesreča, in ne namerno kaznivo dejanje. Kaj je dejansko eksplodiralo, bo ugotovila nadaljnja preiskava.Eksplozijo je bilo slišati celo do Bršljina, nam je povedal naš vir, ki se je v tistem trenutku z osebnim avtom peljal domov. »Ali je eksplodirala nastavljena bomba ali je bilo kaj drugega, tega ne morem z gotovostjo povedati,« nam je povedal prebivalec romskega naselja Žabjak, ki živi le streljaj od dogodka. Pravi, da se R. N. ukvarja s čiščenjem okolice stanovanjskih hiš ter da je domov prinesel škatlo s predmetom, ki je med čiščenjem eksplodirala. Ranjena sta oče in njegov 14-letni sin, ki ima zelo poškovani roki. Oba so odpeljali v novomeško bolnišnico.