Odklenimo potencial starejših

Ljubljana – Eden od problemov Slovenije je, da se ljudje še vedno zelo hitro upokojujejo, le 35 odstotkov jih je v skupini od 55 do 65 let aktivnih, kar je ena od najnižjih stopenj starejših zaposlenih med državami OECD, je dejala Karmen Dietner, predsednica uprave Pokojninske družbe A, d. d. Na konferenci so razpravljali prav o tem, kako pritegniti starejše, da bodo ostali čim dlje časa delovno aktivni, zadovoljni in motivirani.



Kako pridobiti in ohranjati kompetence, ki jih danes potrebujejo zaposleni, zlasti tisti v starosti nad 50 let, pravzaprav že tisti nad 45 let, in zlasti kako premagati stereotipe in prepoznati resnice o starejših zaposlenih, kakšne so njihove prednosti in kaj morajo podjetja narediti za krepitev in razvoj, je razmišljala in se med drugim spraševala prof. dr. Eva Boštjančič, vodja katedre za psihologijo dela in organizacije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Različne raziskave in ankete kažejo, da je pri nas še vedno premalo možnosti za učenje ljudi v srednji odraslosti, to pa bi morali prepoznati tako delodajalci kot tudi posamezniki. Jasno je, da imajo starejši znanje, spretnosti in izkušnje, ki ob ustrezni motivaciji lahko vodijo v njihovo dobro in seveda njihovih podjetij.

To zavedanje je očitno zdaj vse bolj prisotno, a še v času nedavne gospodarske krize so bile razmere povsem drugačne. Leta 2012, ko je nastajal projekt ASI (projekt za podporo podjetjem za aktivno staranje delovne sile) in ga »vodi« Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad, je bilo na zavodu za zaposlovanje 115.000 brezposelnih, od tega 32.000 mladih, je pojasnila Irena Kuntarič Hribar, direktorica tega sklada. V projektu, v katerem se, na kratko rečeno, pospešuje krepitev kompetenc starejših zaposlenih in spodbuja podaljševanje njihove delovne aktivnosti, je zdaj vendarle vključenih že 400 podjetij, ki pripravljajo strategijo za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in njihovih kompetenc.



Dobre prakse sta na konferenci predstavili tudi naši izjemno uspešni družbi: Petrol in Novartisov Lek. Ker to sodelovanje in spodbujanje starejših, tudi medgeneracijsko sodelovanje, koristi tako podjetju kot posameznikom, razmišljati in poskrbeti pa je treba tudi za prilagoditev delovnega mesta starejšim sodelavcem.