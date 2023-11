Odkrili skoraj 2700 rakov materničnega vratu

V 20 letih, odkar deluje državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu Zora, se je presejalnega pregleda za raka materničnega vratu udeležilo 740.000 žensk, pravočasno je bilo odkritih in zdravljenih 33.500 predrakavih sprememb materničnega vratu in odkritih 2664 rakov materničnega vratu.

Program Zora je prvi organiziran populacijski presejalni program za raka v Sloveniji. Pri udeleženkah programa raka materničnega vratu v povprečju odkrijejo devet let prej kot pri ženskah, ki se preventivnih pregledov pri izbranem ginekologu ne udeležujejo. Stadiji ob diagnozi so zato nižji, preživetje in kakovost življenja pa pomembno boljša. Zaradi pravočasnega odkrivanja in zdravljenja predrakavih sprememb se je obolevnost za rakom materničnega vratu po uvedbi programa Zora zmanjšala za več kot polovico, Slovenija pa je danes na poti k odpravi prvega raka – raka materničnega vratu, so poudarili na novinarski konferenci Onkološkega inštituta Ljubljana.

»V zadnjih letih v Sloveniji odkrijemo in zdravimo okrog 1500 predrakavih sprememb na leto, za rakom materničnega vratu zboli le še od sto do 120 slovenskih žensk, 40 jih zaradi tega raka umre. V kombinaciji s cepljenjem proti HPV bomo raka materničnega vratu v prihodnjih desetletjih lahko celo odpravili in seveda si želimo, da bo Slovenija med prvimi v Evropi, ki ji bo to uspelo,« so poudarili.

Ključna precepljenost

Za dosego cilja bo predvsem treba dvigniti precepljenost proti okužbam s humanimi papilomavirusi (HPV). Z matematičnimi modeli pa bodo morda lahko že čez leto dni napovedali datum, ko bo rak na materničnem vratu v Sloveniji odpravljen. To se zgodi, ko število novih primerov raka na nekem območju znaša manj kot štiri na 100.000 prebivalcev, je določila Svetovna zdravstvena organizacija.

Program Zora že od samega začetka upravljajo na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Strokovna direktorica inštituta Irena Oblak je pohvalila delovanje programa in se zahvalila izvajalcem, ki sodelujejo z ekipo programa, za uspešnost pa je po njenih besedah zaslužno tudi zaupanje slovenskih žensk, saj presejalni pregled pri izbranem ginekologu enkrat na tri leta opravi več kot 70 odstotkov žensk v starosti od 20 do 64 let.

»Odlične rezultate programa Zora je prepoznala tudi Svetovna zdravstvena organizacija in Slovenijo izpostavila kot primer dobre prakse za prehod iz priložnostnega v organizirano presejanje, s katerim je več kot prepolovila incidenco raka materničnega vratu na populacijski ravni,« je poudarila generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Marinko.