Odlikovan kirurg Tom Potokar iz pekla vojne

Dr. Tom Potokar je plastični kirurg in zdravnik prostovoljec, ki je od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja deloval na številnih vojnih območjih: od Bosne in Hercegovine, kjer je sodeloval z Zdravniki brez meja, do Gaze, kjer se je v zadnjih dveh letih mudil dvakrat na koncu oktobra 2023 in maja letos. »Thomas Potokar v peklu vojne, nazadnje v Gazi, pomaga tistim, ki jim je svet obrnil hrbet. Pri tem tvega svoje življenje, da bi v pogojih hudega pomanjkanja hrane in vode, medicinskih pripomočkov in zdravil lahko pomagal čim več hudo poškodovanim,« je med podelitvijo državnega odlikovanja dejala predsednica Slovenije.

Oče Toma Potokarja Sveto je bil rojen v Sloveniji. Dr. Ivo Potokar, stari oče, je aprila 1945, nekaj tednov pred osvoboditvijo, umrl v koncentracijskem taborišču Dachau. FOTO: Matej Družnik

Od začetka svoje poti do danes je Potokar kot kirurg in specialist za opekline, ki je znanje prenašal na lokalne zdravnike, deloval še v Kambodži, Tadžikistanu, Ruandi, Bangladešu, Indiji, Nepalu, Nigeriji, Afganistanu, Pakistanu, Iraku, Siriji, Etiopiji, Gani, Sierri Leone, Malaviju, Ukrajini, Jemnu, Somaliji, Južnem Sudanu, Tanzaniji, Maliju, Kongu, na Zahodnem bregu in v Libanonu.

» ... Jedro njegove požrtvovalnosti, pokončnosti in nesebične pomoči je prav v tem, da s svojim delom presega administrativne meje med državami in ljudmi. Njegovo delovanje je zato obče človeško. Gospod Potokar je izjemen vzor ljudem po svetu in tudi tu – v Sloveniji, domovini svojega očeta,« je o odlikovancu, ki se je v Sloveniji mudil na vabilo slovenskega Gibanja za pravice Palestincev, povedala predsednica Nataša Pirc Musar.

Podelitvi odlikovanja sta se udeležili francoska veleposlanica Fabienne Runyo in veleposlanica Združenega kraljestva Victoria Harrison – dr. Potokar ima namreč francosko in britansko državljanstvo. V imenu slovenskih zdravnikov se je dogodka udeležila dr. Bojana Beović. Predlog, da predsednica kirurgu Potokarju podeli državno odlikovanje, je napisal urednik Sobotne priloge Dela Ali Žerdin. FOTO: Matej Družnik

Dan pred podelitvijo odlikovanja je dr. Potokar svoje delovanje v okviru cikla Kulturna ambasada Palestine 2025 predstavil v pogovoru z Aljažem Vrabcem v klubu Cankarjevega doma. Potokarja je sprejel tudi predsednik vlade Robert Golob.