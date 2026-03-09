Odloča, kdor voli, ne kdor le meni

Prezgodaj je za risanje, kako se bodo po 22. marcu razdelili poslanski sedeži, opozarjajo poznavalci političnega prostora. Ankete nakazujejo razpoloženje splošne populacije, odločali pa bodo seveda tisti, ki se bodo volitev udeležili. Kaj je mogoče pričakovati od finiša volilne kampanje, ki, po mnenju analitikov, do zdaj ni postregla s konkretnimi odgovori na vsebinska vprašanja?

Marčni Barometer kaže le dve odstotni točki razlike med vodilnima strankama na javnomnenjskih lestvicah. »Podobna razlika med SDS in Gibanjem Svoboda je bila tudi januarja, ko je bila podobna tudi ocena dela vlade. Takrat in zdaj so delo vlade negativno ocenjevali štirje od desetih, pozitivno pa 30 odstotkov vprašanih, lani je delo vlade najpogosteje negativno ocenjevala več kot polovica anketiranih,« ugotavlja Janja Božič Marolt, direktorica inštituta Mediana.