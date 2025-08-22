Odločeno: samozaposlenim v kulturi najmanj 14,83 in največ 16,91 evra na uro

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v današnjem uradnem listu objavila odredbo o višini minimalnega urnega plačila za opravljeno delo samozaposlenih v kulturi, ki bo od 28. avgusta do 31. decembra 2025 od 14,83 evra do 16,91 evra, odvisno od dela, ki ga opravlja samozaposleni v kulturi.

Najmanj 14,83 evra bo veljalo za dela, ki spadajo v poklice arhitekt, avtor stripov, DJ, grafik, ilustrator, intermedijski umetnik, kinooperater, kipar, kostumograf, kurator, montažer slike in zvoka, napovedovalec voditelj/interpret besedil, oblikovalec, oblikovalec maske in pričeske, oblikovalec svetlobe, oblikovalec vizualnih učinkov, oblikovalec zvoka, pedagog, skrbnik kontinuitete/skripter, slikar, snemalec, videast, vizualni performer (VJ) in vizualni tehnični producent.

Največ dirigentom in režiserjem

Najmanj 15,22 evra bo veljalo za animatorje lutk, aranžerje glasbe, arheologe, arhiviste, asistente režiserjev, bibliotekarje, filmske animatorje, fotografe,glasbene opremljevalce, igralce, instrumentaliste, interpretatorje kulturne dediščine, izdelovalce glasbil, izvajalce sinhronih šumov/mikrofoniste, kantavtorje, koloriste, konservatorje, korepetitorje, kritike/recenzente, kustose, lektorje/oblikovalce jezikovne podobe, performerje, pevce, pisce glasbenih besedil, producente, realizatorje lutkovne zasnove/tehnologe/realizatorje likovne podobe za animirani film, scenografe/oblikovalce prostora (uprizoritvenega, javnega, virtualnega), teatrologe, transdisciplinarne ustvarjalce in uglaševalce glasbil.

15,62 evra bo za dela, ki spadajo v poklic konservator-restavrator in prevajalec na področju kulture/tolmač, 16,04 evra za dela, ki spadajo v poklic avtor radijskih oddaj, avtor televizijskih oddaj, direktor filma, direktor fotografije, dramaturg galerist in plesalec ter 16,47 evra za dela, ki spadajo v poklic književnik/dramatik/esejist/pesnik/pisatelj, koreograf, scenarist, skladatelj in urednik.

Določena najvišja minimalna urna postavka 16,91 evra bo veljala za dirigente in režiserje.